Κρήτη: Ανοίγει τις πύλες του το 11ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς την Κυριακή 26 Απριλίου

Το 11ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς ανοίγει τις πύλες του την Παρασκευή 24 Απριλίου στις 16:00 και θα διαρκέσει έως το βράδυ της Κυριακής 26 Απριλίου, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, στο Ηράκλειο.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκθεση στη Μεσόγειο για το ελαιόλαδο και την επιτραπέζια ελιά, οργανώνεται για ενδέκατη φορά και παρουσιάζει όλες τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις, τεχνολογίες και καινοτομίες του κλάδου.

Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, συνδιοργανωτής είναι ο Δήμος Χερσονήσου και τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα εγκαίνια του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 στις 19:30 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιάννη Ανδριανού, του Περιφερειάρχη Κρήτης, Βουλευτών, Αντιπεριφερειαρχών, Δημάρχων και εκπροσώπων φορέων.

Παράλληλα με το φεστιβάλ πραγματοποιείται το 11ο Διεθνές Συνέδριο Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς, με συμμετοχή επιστημόνων, ερευνητών, καθηγητών, εκπροσώπων φορέων και παραγωγών από Ελλάδα και εξωτερικό. Το Συνέδριο αποτελεί το επίκεντρο τεχνολογικής και επιστημονικής ενημέρωσης για την ελληνική και μεσογειακή ελαιοκομία, φέρνοντας σε επαφή παραγωγούς και ειδικούς του κλάδου.

Επίσης θα πραγματοποιηθεί ένα μεγάλο γεγονός για όλη την οικογένεια. Θα στρωθεί το μεγάλο τραπέζι της Κρήτης με ΠΟΛΥ ΦΑΓΗΤΟ.

ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΥΜΕ, ΤΡΩΜΕ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.

Σε 6.000 τ.μ. εκθεσιακού χώρου, επεκτείνεται επίσης, ο Τομέας Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων που παρουσιάζονται τρακτέρ, ελαιοραβδιστικά, αγροτικά μηχανήματα, γεωργικός εξοπλισμός και αγροτικά εφόδια για την καλλιέργεια και συλλογή της ελιάς, με μεγάλη συμμετοχή από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι επισκέπτες ενημερώνονται για σύγχρονες τεχνολογίες συγκομιδής, λίπανσης και άρδευσης της ελιάς, μέσα από τις προτάσεις ελληνικών και διεθνών εταιρειών κατασκευής και αντιπροσωπείας ελαιουργικών μηχανημάτων.

Επιπλέον, στο φεστιβάλ θα διεξαχθούν η Mediterranean Local Agenda, το Olive Oil Forum με παρουσίαση ελληνικών ποικιλιών ελαιολάδου, και το Mediterranean Olive Oil Gastronomy Forum, αναδεικνύοντας τη γαστρονομική διάσταση και τις γεύσεις του ελαιολάδου.

Το 11ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς συνδυάζει Έκθεση, Συνέδριο, Τεχνολογία και Γαστρονομία, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως το μεγαλύτερο και πιο δυναμικό γεγονός της ελαιοκομίας στη Μεσόγειο!

Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου:

http://www.oliveoilfestival.eu/index.php/synedrio/programma-synedriou

Δείτε τους συμμετέχοντες στο Φεστιβάλ:

http://www.oliveoilfestival.eu/index.php/ekthetes/xartis-ektheton

Ωράριο Λειτουργίας Φεστιβάλ :

Παρασκευή 24 Απριλίου 16:00 – 21:00

Σάββατο 25 Απριλίου 10:00 – 21:00

Κυριακή 26 Απριλίου 10:00 – 21:00

Είσοδος 3€.

Δωρεάν είσοδος για ΑΜΕΑ και παιδιά έως 12 ετών.