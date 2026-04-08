Ηράκλειο: Δραματική μείωση του ελαιολάδου στη Βιάννο

Εξαιρετικά μειωμένη ήταν η φετινή παραγωγή ελαιολάδου στη Βιάννο μία από τις σημαντικότερες ελαιοκομικές περιοχές της Κρήτης. Η μείωση της παραγωγής σε σχέση με την περυσινή χρονιά άγγιξε το 70%, όπως επισήμαναν χθες, στη διάρκεια

σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης, ο δήμαρχος της περιοχής

Παύλος Μπαριτάκης, οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων και εκπρόσωποι των φορέων και των παραγωγών της Βιάννου.

Τα οξυμένα προβλήματα της ελαιοκαλλιέργειας αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή και τη λειψυδρία που πλήττουν την περιοχή με τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη να υπογραμμίζουν την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης των υποδομών, με προτεραιότητα σε έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, όπως κατασκευή μικροφραγμάτων, λιμνοδεξαμενών

και εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. Η ελαιοκαλλιέργεια σύμφωνα με τους φορείς της Βιάννου, αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και η υποβάθμισή της θα έχει σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο αυξημένο κόστος παραγωγής, με τις τιμές των λιπασμάτων, της ενέργειας και των φυτοφαρμάκων να παραμένουν υψηλές, την ώρα που η τιμή του ελαιολάδου κινείται σε χαμηλά επίπεδα, με συνέπεια να μην καλύπτονται τα έξοδα των παραγωγών. Επιπλέον, επισημάνθηκαν τα προβλήματα στη δακοκτονία, καθώς η μη ολοκλήρωση των τελευταίων ψεκασμών την προηγούμενη χρονιά -λόγω της έλλειψης φαρμάκων- συνέβαλε στην επιδείνωση της παραγωγής. Από την πλευρά των τοπικών φορέων, τέθηκε και το ζήτημα των καθυστερήσεων στην αδειοδότηση φωτοβολταϊκών συστημάτων, που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση του κόστους παραγωγής. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρθηκε η περίπτωση του προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Συκολόγου, κ. Αλεξανδράκη, καθώς και το γεγονός ότι ενώ έχει κάνει τη διαδικασία, δεν λαμβάνει την έγκριση αδειοδότησης.

Επαφή με τον νέο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Το παρών στη σύσκεψη που έγινε μετά από αίτημα του δήμου Βιάννου, έδωσαν ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης και ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ποιότητας Ζωής και Υπαίθρου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Πρίαμος Ιερωνυμάκης οι οποίοι εξέφρασαν την έμπρακτη στήριξή τους στον πρωτογενή τομέα. Ο κ. Αρναουτάκης υπογράμμισε την συστηματική προώθηση των προβλημάτων του νησιού προς τα αρμόδια Υπουργεία και τόνισε ότι στόχος παραμένει η διεκδίκηση ουσιαστικών λύσεων και οικονομικών ενισχύσεων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της ελαιοκαλλιέργειας και την προστασία του αγροτικού κόσμου της Κρήτης. Όπως επισημάνθηκε στη διάρκεια της σύσκεψης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης αναμένεται να επικοινωνήσει άμεσα με τον νέο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά προκειμένου να του μεταφέρει την σοβαρότητα της κατάστασης.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη, η κατάρτιση φακέλου από επιστημονική επιτροπή, ο οποίος θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την τεκμηριωμένη διεκδίκηση οικονομικής ενίσχυσης για τους ελαιοκαλλιεργητές, που έχουν υποστεί σημαντική απώλεια εισοδήματος.

«Λύσεις εδώ και τώρα»

«Απαιτούνται λύσεις εδώ και τώρα», τόνισε δήλωσή του, ο δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης, ο οποίος πρόσθεσε ότι «σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, εργαζόμαστε εντατικά για την υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων, που θα στηρίξουν τους ελαιοπαραγωγούς μας. Ήδη, εξετάζονται συγκεκριμένες λύσεις και αναζητούνται τρόποι υλοποίησής τους, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε φάση κατάρτισης, από επιστημονική επιτροπή, ο φάκελος που θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον φάκελο αυτό, θα τεκμηριώνεται με σαφή και εξειδικευμένο τρόπο το αίτημα για την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών, που έχουν αποδεδειγμένα υποστεί οικονομικές απώλειες».