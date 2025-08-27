Εργάτες γης: Ένταξη προσφύγων στη γεωργία με ημερομίσθιο 39,30 ευρώ – Οι όροι του προγράμματος

Υπεγράφη και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) που ρυθμίζει τη συμμετοχή προσφύγων στην αγορά εργασίας μέσω της πρακτικής άσκησης, στο πλαίσιο της δράσης με ID 16688 «Ένταξη προσφύγων στην αγορά εργασίας», χρηματοδοτούμενης από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Την ΚΥΑ υπέγραψαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαος Παπαθανάσης, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου και η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη.

Σύμφωνα με την απόφαση, η πρακτική άσκηση διαρκεί 270 ώρες και επιτρέπει στους ωφελούμενους να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε τέσσερις βασικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας: γεωργία, κατασκευαστικό/τεχνικό τομέα, τουρισμό και ειδικές δράσεις αποκλειστικά για γυναίκες. Οι ωφελούμενοι υπάγονται σε ασφάλιση μόνο για τον κίνδυνο ατυχήματος μέσω του e-ΕΦΚΑ, με τις ασφαλιστικές εισφορές να καταβάλλονται από τον φορέα υλοποίησης στην επιχείρηση που παρέχει την πρακτική άσκηση.

Μετά την ολοκλήρωση των 270 ωρών, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν εφάπαξ αποζημίωση, ισοδύναμη με το 100% του κατώτατου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη για κάθε ημέρα πρακτικής, δηλαδή 39,30 ευρώ. Η καταβολή πραγματοποιείται εντός 30 ημερών μετά την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα οποία περιλαμβάνουν αποδεικτικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και παρουσιολόγια υπογεγραμμένα από τον εργοδότη. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν επίσης βεβαίωση συμμετοχής για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

Η ΚΥΑ θέτει ανώτατα όρια στον αριθμό πρακτικά ασκούμενων ανά εργοδότη. Στον τομέα της γεωργίας, κάθε επιχείρηση μπορεί να απασχολεί έως 10 ωφελούμενους, με μέγιστη ενίσχυση 20.000 €. Στους τομείς κατασκευών, τουρισμού και γυναικείων δράσεων, οι ωφελούμενοι αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων ανά υποκατάστημα, με ανώτατο όριο τα 40 άτομα, και μέγιστη ενίσχυση 300.000 € ανά επιχείρηση.

Σημαντικό σημείο της ΚΥΑ είναι η διατήρηση του προσωπικού: οι επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να μειώσουν το προσωπικό τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Σε περίπτωση απολύσεων, απαιτείται νέα πρόσληψη εντός δέκα ημερών για να διατηρηθεί ο συνολικός αριθμός εργαζομένων, εξαιρουμένων των πρακτικά ασκούμενων.

Με αυτή την απόφαση, η κυβέρνηση στοχεύει στην αποτελεσματική ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας, παρέχοντας ταυτόχρονα προστασία και ασφάλεια στους συμμετέχοντες, ενισχύοντας παράλληλα τις επιχειρήσεις και τους κλάδους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ