Κρούσματα θανατηφόρου πνευμονίας σε πρόβατα της Λέσβου

Κρούσματα παστεριδίασης δηλαδή της θανατηφόρου πνευμονίας των προβάτων εντοπίστηκαν σε κοπάδια σε περιοχές της Γέρας αλλά και σε άλλα σημεία του νησιού της Λέσβου όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Β. Αιγαίου ο Διευθυντής Κτηνιατρικής Στρατής Τσοπανέλλης.

Παράγοντες για την υπεροξία εμφάνιση της νόσου στη Λέσβο όπως τόνισε ο κ. Τσοπανέλλης είναι οι κλιματολογικές συνθήκες, οι εναλλαγές της θερμοκρασίας που στρεσάρουν το ζώο και επιτρέπουν την εμφάνιση της νόσου.