Κοζάνη: Επιβεβαιώθηκαν και επισήμως τα κρούσματα ευλογιάς σε πρόβατα

Επιβεβαιώθηκε και εργαστηριακά, αυτό που είδαν οι οι κτηνίατροι της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Κοζάνης από την κλινική εξέταση των αιγοπροβάτων, ότι πρόβατα κτηνοτροφικής μονάδας έχουν πληγεί από την ευλογιά.

Το εργαστήριο αναφοράς στην Αθήνα βρήκε στις αναλύσεις των δειγμάτων τον ιό της ευλογιάς και έτσι επίσημα πλέον θα γίνει θανάτωση των 220 αιγοπροβάτων της συγκεκριμένης κτηνοτροφικής μονάδας.

Ήδη η μονάδα αυτή ήταν σε καραντίνα όπως σε καραντίνα έχουν μπει και οι κτηνοτροφικές μονάδες που βρίσκονται σε μία απόσταση 20 km.

Υπενθυμίζεται ότι χθες σήμανε συναγερμός στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Δυτικής Μακεδονίας μετά τον εντοπισμό ύποπτου κρούσματος ευλογιάς σε κτηνοτροφική μονάδα έξω από την Κοζάνη.

Τα δείγματα από τη μονάδα εστάλησαν στο εργαστήριο αναφοράς της Αθήνας.

Η Κοζάνη, μια κατεξοχήν κτηνοτροφική περιοχή με περίπου 250.000 – 300.000 αιγοπρόβατα, κινδυνεύει με τεράστια απώλεια ζωικού κεφαλαίου, γεγονός που θα έχει άμεσες επιπτώσεις τόσο στην παραγωγή γαλακτοκομικών όσο και στο εισόδημα των κτηνοτρόφων.

Ήδη έχουν τεθεί σε ισχύ ζώνες καραντίνας σε ακτίνα 5 και 20 χιλιομέτρων, ενώ περιορισμοί ισχύουν και σε επίπεδο νομού, με απαγόρευση μετακινήσεων ζώων.

