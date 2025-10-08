Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι ΑΜΘ: «Η υπομονή μας εξαντλήθηκε!»

Ακόμα μία –την πέμπτη κατά σειρά– κοινή επιστολή με αποδέκτη τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, απέστειλαν οι Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, διαμηνύοντας πως η υπομονή τους εξαντλήθηκε και ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις επιβίωσης των αιγοπροβατοτρόφων που επλήγησαν από την ευλογιά και την πανώλη, άμεσα με θανατώσεις ή έμμεσα εξαιτίας των μέτρων.

«Δυστυχώς η κυβέρνηση κι εσείς ως επικεφαλής του αρμόδιου υπουργείου, δεν έχετε πράξει τίποτα απ’ όσα αυτονόητα και λογικά θα έπρεπε να έχετε πράξει μέχρι σήμερα. Από τον τρόπο διαχείρισης και αποζημίωσης των ζωονόσων, αποδεικνύεται η ατολμία, η ανεπάρκεια κι εν τέλει η ανικανότητα εφαρμογής των αυτονόητων μέτρων επί του πεδίου και των οικονομικών παρεμβάσεων που χρειάζονται, για προβλήματα που εσείς προκαλέσατε με τις αποφάσεις σας, στους πληττόμενους κτηνοτρόφους», σημειώνουν οι Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι ΑΜΘ.

Καλούν το ΥΠΑΑΤ να προχωρήσει στα εξής:

-Στην αποζημίωση για την καταστροφή του ζωικού κεφαλαίου, όσων από τους κτηνοτρόφους δεν έχουν μέχρι σήμερα αποζημιωθεί, με αναδρομική αύξηση του ποσού αποζημίωσης ανά ζώο, όπως έγινε και το 2014 και στη βάση της από 18/8/2024 πρότασής μας.

-Στην αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος, των κτηνοτρόφων που τους καταστρέψατε το ζωικό τους κεφάλαιο λόγω Ευλογιάς και Πανώλης, στη βάση της από 18/8/2024 πρότασής μας.

-Στην αναστολή των ασφαλιστικών, των φορολογικών και προς φορείς του δημοσίου υποχρεώσεων και σε όλες τις υποχρεώσεις προς τράπεζες, των πληγέντων κτηνοτρόφων, με αναδρομική ισχύ από την ημέρα καταστροφής των ζώων.

-Στην πληρωμή αποζημιώσεων για το κόστος των ζωοτροφών, λόγω του υποχρεωτικού εγκλεισμού των ζώων και συμπληρωματική αποζημίωση στις περιοχές με παρατεταμένα περιοριστικά μέτρα, στη βάση της από 18/8/2024 πρότασής μας.

-Στην αποζημίωση για την αγορά απολυμαντικών, με αναδρομική ισχύ, από την έναρξη των ζωονόσων.

«Καλούμε μέσω της δημοσιοποίησης αυτής μας της επιστολής, όσους από τους κυβερνητικούς βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα της περιφέρειάς μας, έχουν διαλέξει τον ρόλο του “πρόθυμου ηλίθιου”, ευτυχώς είναι λίγοι, να σταματήσουν να προσπαθούν να δικαιολογήσουν τ’ αδικαιολόγητα, που πράττει ή δεν πράττει ως όφειλε η κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, για τις ζωονόσους, αλλά και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η υπομονή μας εξαντλήθηκε!», καταλήγει η κοινή επιστολή.