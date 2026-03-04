Κτηνοτρόφοι Κιλκίς: Ζητούν άμεσες λύσεις από την Πολιτεία για το θέμα των ζωοτροφών

Σε οριακό σημείο βρίσκονται πλέον οι κτηνοτρόφοι της ΠΕ Κιλκίς, καθώς οι παρατεταμένοι περιορισμοί λόγω της ευλογιάς έχουν εγκλωβίσει τα κοπάδια μέσα στους στάβλους για μήνες, εξαντλώντας ζωοτροφές και αντοχές.

Όπως τονίζει ο πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Παιονίας, Θωμάς Καρυπίδης, η κατάσταση είναι εκρηκτική. Όπως λέει αν και στην περιοχή δεν είχε εμφανιστεί κανένα κρούσμα ευλογιάς, ωστόσο σε μια περίοδο που η παραγωγή βρίσκεται στο μέγιστο και τα έξοδα έχουν εκτοξευθεί, πολλές μονάδες έχουν ήδη καταναλώσει τις ζωοτροφές που προορίζονταν για τον χειμώνα, καθώς τα ζώα παραμένουν κλεισμένα για μήνες χωρίς να υπάρχει εισόδημα που να αντισταθμίζει το κόστος.

«Με την άνοιξη να πλησιάζει και τις ανάγκες των κοπαδιών να αυξάνονται, ζητούμε άμεσες λύσεις από την Πολιτεία, πριν το αδιέξοδο γίνει μη αναστρέψιμο. Η απώλεια ενός κοπαδιού δεν είναι μόνο επαγγελματικό πλήγμα, αλλά πλήγμα για ολόκληρη την οικογένεια ενός κτηνοτρόφου που βλέπει να πηγαίνει χαμένος ο κόπος μιας ζωής» καταλήγει ο κ. Καρυπίδης.