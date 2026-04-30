Κύπρος: Ανησυχία για το μέλλον της αιγοπροβατοτροφίας λόγω ζωονόσων και πιέσεις για μείωση του πρόβειου στο χαλούμι από τις εταιρείες

Τι ακριβώς συμβαίνει με την κτηνοτροφία του νησιού και ειδικά με τις ζωονόσους αυτή την περίοδο; To πως εφαρμόζονται τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα για την αντιμετώπισή τους αλλά και τα προβλήματα που προκύπτουν στην παραγωγή του Χαλουμιού; Είναι ζητήματα που αφορούν σε μεγάλο βαθμό τους κτηνοτρόφους της Κύπρου. Η εικόνα αυτή έχει άμεση σχέση με τη χώρα μας και τη μεταφέρει αποκλειστικά στη «ΥΧ» ο Χρήστος Παπαπέτρου πρόεδρος της Παναγροτική Ένωση Κύπρου.

Σύμφωνα με το ίδιο «ο κανονισμός προβλέπει ότι τα ζώα που εντοπίζονται θετικά στις ζωονόσους τίθενται σε καραντίνα και στη συνέχεια θανατώνονται. Δεν θανατώνονται μόνο τα προσβεβλημένα ζώα, αλλά ολόκληρο το κοπάδι».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τους χοίρους, καθώς όταν νοσήσουν από τον αφθώδη πυρετό έχουν έως και 20 φορές μεγαλύτερο φορτίο, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τη μεταδοτικότητα. Αυτό καθιστά την εξάπλωση της νόσου ακόμη πιο εύκολη.

Άλλες οι πρακτικές στα Κατεχώμενα

Όπως δηλώνει ο κ. Παπαπέτρου «το πρόβλημα στην Κύπρο είναι πιο έντονο για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, στα κατεχόμενα εφαρμόζεται εμβολιασμός, αλλά δεν γίνεται θανάτωση των ζώων. Αυτό δημιουργεί ανισότητα με τις ελεύθερες περιοχές, όπου εφαρμόζονται αυστηρότερα μέτρα, με αποτέλεσμα την αγανάκτηση των κτηνοτρόφων. Δεύτερον, υπάρχει έντονη παραπληροφόρηση. Παρόλο που υπάρχουν διατάγματα που απαγορεύουν τις συναθροίσεις λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας της νόσου η οποία μπορεί να μεταδοθεί ακόμη και μέσω ρούχων, παπουτσιών ή άλλων αντικειμένων πολλοί δεν συμμορφώνονται».

Ως αποτέλεσμα, ο ιός επεκτάθηκε σημαντικά. Μέχρι στιγμής έχει θανατωθεί περίπου το 10% των αιγοπροβάτων, το 3% των βοοειδών και περίπου το 7–8% των χοίρων.

Παράλληλα, στα κατεχόμενα συνεχίζονται οι συναλλαγές με την Τουρκία, οι οποίες είναι παράνομες. Η Τουρκία εκδηλώνει υψηλή παρουσία της συγκεκριμένης νόσου, Ενώ εφαρμόζεται εμβολιασμός, συνεχίζεται η εισαγωγή ζωοτροφών και άλλων προϊόντων, γεγονός που εντείνει τον κίνδυνο εξάπλωσης.

Δεν τηρούνται τα πρωτόκολλα της Ε.Ε

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο δίνει στα κατεχόμενα 12 εκατομμύρια ευρώ για την προστασία των ζώων από διάφορες νόσους. Την ίδια ώρα, όμως, αυτές δεν διαχειρίζονται τις νόσους σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα.

Το θέμα αυτό σύμφωνα με τον κ. Παπαπέτρου έχει πάρει ευρύτερες διαστάσεις «εμείς υποστηρίζουμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να απαιτήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει τα αντίστοιχα μέτρα. Σε αυτή την περίπτωση, εάν φέρουμε νέο πληθυσμό ζώων για να αντικαταστήσουμε τις απώλειες, θα αντιμετωπίσουμε ξανά τα ίδια προβλήματα. Έχουν θανατωθεί πάνω από 40.000 αιγοπρόβατα, γεγονός που αποτελεί μεγάλη πληγή για την κτηνοτροφία και τη χώρα μας». Την περίοδο αυτή, τα αιγοπρόβατα βρίσκονται σε καραντίνα και δεν μπορούν να βοσκούν ελεύθερα. Εάν υπάρξει προσβολή από την ασθένεια, σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων επιβάλλεται αποκλεισμός και από την περιοχή αυτή δεν επιτρέπεται καμία είσοδος ή έξοδος. Παράλληλα, μπλοκάρονται οι μετακινήσεις γάλακτος και κρέατος, ενώ το μόνο που επιτρέπεται είναι η μεταφορά ζωοτροφών, κατόπιν εντολής των κτηνιάτρων.

Σε ό,τι αφορά το θέμα του χαλουμιού, ο κ. Παπαπέτρου υποστήριξε ότι όσοι αντιτίθενται στην ποσόστωση του γάλακτος ζητούν να μειωθεί το ποσοστό του αιγοπρόβειου γάλακτος, ώστε να χρησιμοποιείται περισσότερο αγελαδινό. Η δικαιολογία που προβάλλεται είναι ότι δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα γάλακτος.