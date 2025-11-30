Πόπη Σεμερτζίδου, παραγωγός και πρώην στέλεχος της ΝΔ: Η εκρηκτική κατάθεση της «αγρότισσας με τη Ferrari» και η αντιπαράθεση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Σε μια επεισοδιακή συνεδρίαση, με ένταση, διακοπές και συγκινησιακές αντιδράσεις, πραγματοποιήθηκε η κατάθεση του πρώην στελέχους της ΝΔ, Πόπης Σεμερτζίδου, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ την Τετάρτη (26/11).

Η κα Σεμερτζίδου, που έγινε γνωστή από την αναπαραγωγή δικών της αναρτήσεων στα social media, οι οποίες την εμφανίζουν να οδηγεί υπερπολυτελή αυτοκίνητα με συνέπεια να χαρακτηριστεί ως «η αγρότισσα με τη Ferrari», υποστήριξε ότι είναι μια γυναίκα που προσπαθεί να σταδιοδρομήσει στο επιχειρείν και στις αγροτικές δραστηριότητες.

Κατά την κατάθεσή της, η ίδια εμφανίστηκε στρεσαρισμένη, αμήχανη και μερικές φορές βουρκωμένη, προσπαθώντας να εξηγήσει τα ποσά που έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία κατά τους βουλευτές που την εξέτασαν φέρονται να ξεπερνούν τις συνηθισμένες επιδοτήσεις. Τόνισε, δε, ότι τα πολυτελή αυτοκίνητα ανήκουν στον σύντροφό της, ενώ η ίδια διαθέτει μόνο ένα μηχανάκι, και υποστήριξε ότι όλα είναι… νόμιμα. Ανέφερε, επίσης, ότι έχει αγροτικές εκτάσεις 300 στρεμμάτων με αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, ενώ τόνισε ότι έχει δεχθεί απειλές και στοχοποίηση μέσω δημοσιευμάτων.

Σε ερωτήσεις για τα ποσά των επενδυτικών προγραμμάτων, όπως τα Σχέδια Βελτίωσης, η κα Σεμερτζίδου υποστήριξε ότι πρόκειται για νόμιμες επενδύσεις και ότι δεν έχει γνώση για τυχόν δεσμεύσεις ή υποψίες για ξέπλυμα χρημάτων. Επικρίσεις από τους βουλευτές δέχθηκε και για τις απαντήσεις που έδωσε σχετικά με την αύξηση των επιδοτήσεων, που φέρονται να φτάνουν τα 2,5 εκατ. ευρώ για την πενταετία 2019-2025, ενώ παραδέχθηκε ότι υπήρξαν κέρδη από τυχερά παιχνίδια, αλλά χωρίς ακριβείς λεπτομέρειες.

Η ένταση κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια φραστικού επεισοδίου με την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία αμφισβήτησε τα ποσά και τη νομιμότητα των δραστηριοτήτων της οικογένειας, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά της κας Σεμερτζίδου «θρασύτατη».

Την ερχόμενη εβδομάδα ο Χρήστος Μαγειρίας – Δικαίωμα σιωπής επικαλείται ο Ηλίας Καλφούντζος

Η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, που διερευνά τις κοινοτικές ενισχύσεις, αποφάσισε να καλέσει για κατάθεση τον Χρήστο Μαγειρία, σύντροφο της παραγωγού Πόπης Σεμερτζίδου και ο ίδιος παραγωγός. Στην κατάθεση της κας Σεμερτζίδου, είχαν τεθεί ερωτήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες και τα περιουσιακά στοιχεία του κ. Μαγειρία, καθώς και τις αναφορές για αυτόν στο πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ίδια είχε δώσει κάποιες απαντήσεις, ωστόσο για περαιτέρω διευκρινίσεις η Επιτροπή αποφάσισε να καλέσει απευθείας τον σύντροφό της. Κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης, ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος, ενημέρωσε ότι ο επόμενος μάρτυρας, Ηλίας Καλφούντζος, επικαλείται το δικαίωμα σιωπής, επικαλούμενος ποινικές διώξεις και καταδίκες σε βάρος του. Παράλληλα, προβάλλει τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για μη αυτοενοχοποίηση.

Νέα κλήση για κατάθεση στον Ξυλούρη

Η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής αποφάσισε την εκ νέου κλήση του παραγωγού Γιώργου Ξυλούρη για κατάθεση σχετικά με τα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν τη βίαιη προσαγωγή του σε περίπτωση μη εμφάνισης. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος, τόνισε ότι κάθε μάρτυρας έχει υποχρέωση να καταθέσει και όποιος δεν προσέρχεται θα αντιμετωπίσει τις νομικές συνέπειες. Η κίνηση αυτή θεωρείται μήνυμα προς όλους τους μελλοντικούς μάρτυρες ότι η συμμόρφωση με τις κλητεύσεις της Επιτροπής είναι υποχρεωτική, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια των ερευνών.

Λάμπρος Αντωνόπουλος, πρώην γραμματέας ΝΕ Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ: «Καμία εμπλοκή μου στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ»

Ότι υπέβαλε μόνο μία αίτηση για επιδότηση από το εθνικό απόθεμα το 2020, ύψους 15.667,68 ευρώ, ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες και χωρίς ποτέ να υπογράψει μεταβίβαση δικαιωμάτων, δήλωσε στην Εξεταστική Επιτροπή ο Λάμπρος Αντωνόπουλος, πρώην γραμματέας της ΝΕ Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ.

Ο ίδιος τόνισε ότι ουδέποτε είχε εμπλοκή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι δεν γνώριζε τον Γιώργο Ξυλούρη ή τον Ανδρέα Στρατάκη και ότι δεν χρησιμοποίησε την πολιτική του ιδιότητα για να ασκήσει πιέσεις. Συμπλήρωσε, δε, πως επέστρεψε τα χρήματα για λόγους ευθιξίας, μετά από δημοσιεύματα που στόχευαν το ΠΑΣΟΚ. Τόνισε, επίσης, ότι δεν είχε λάβει ποτέ ειδοποίηση ελέγχου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τέλος, ο αναπληρωτής εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Θ. Ξανθόπουλος, επεσήμανε ότι η πλαστογράφηση μεταβίβασης δικαιωμάτων χωρίς την υπογραφή του αποτελεί λόγο να κληθεί ο Γ. Ξυλούρης να δώσει εξηγήσεις.

Δημήτριος Ντογκούλης, πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας/ΚΥΔ Λάρισας: «Το 2022 ήταν εξαιρετικά προβληματική πληρωμή»

«Το 2022 ήταν εξαιρετικά προβληματική πληρωμή», τόνισε ο Δημήτριος Ντογκούλης, πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας και ΚΥΔ Λάρισας, κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Ντογκούλης επεσήμανε ότι οι καθυστερήσεις και οι δυσλειτουργίες εκείνης της χρονιάς οφείλονταν κυρίως στην υποστελέχωση του Οργανισμού, παρά σε κακόβουλες ενέργειες των ΚΥΔ ή των αγροτών.

Ο ίδιος ανέφερε ότι φέτος οι καθυστερήσεις προκύπτουν από επαυξημένους ελέγχους και τόνισε την ανάγκη για ενίσχυση του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ και την παροχή εργαλείων στα ΚΥΔ, ώστε να διενεργούν αποτελεσματικούς ελέγχους. Υπογράμμισε ότι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται συνεχώς από το 2014 και ότι τα ΚΥΔ αποτελούν κρίκο ζωτικής σημασίας στη διαδικασία δήλωσης καλλιεργειών.

Ο κ. Ντογκούλης διαχώρισε τη θέση του από οποιαδήποτε εμπλοκή στις υποθέσεις Σεμερτζίδου και Μαγειρία, ενώ απέκλεισε συνεργασία με τις Cognitera και ΕΘΕΑΣ. Επεσήμανε ότι όλες οι διοικήσεις και οι υπουργικές αποφάσεις φέρουν μερίδιο ευθύνης για τα προβλήματα, αλλά ο παράνομος θα βρίσκει πάντα τρόπους να παρανομήσει και το κρίσιμο είναι να υπάρχει σύστημα που θα μπορεί να τον εντοπίσει. Παράλληλα, επεσήμανε ότι προσωπικά υπήρξε υπέρμαχος της μεταφοράς του συστήματος δηλώσεων στο gov, αν και στη συνέχεια διαπιστώθηκαν τεχνικές αδυναμίες.