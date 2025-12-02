Το ΓΕΩΤΕΕ υπερασπίζεται το έργο των γεωτεχνικών και δίνει διευκρινίσεις για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που επιχειρούν να συνδέσουν συλλήβδην τους γεωτεχνικούς επαγγελματίες με το σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τοποθετείται με σαφήνεια.

Υπερασπίζεται τον ρόλο και το έργο των γεωτεχνικών στον πρωτογενή τομέα, εξηγεί τη φιλοσοφία και το πλαίσιο του θεσμού των Γεωργικών Συμβούλων και καλεί όσους διαθέτουν στοιχεία για την υπόθεση να τα καταθέσουν άμεσα στη δικαιοσύνη. Με υπευθυνότητα και θεσμική συνέπεια, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ζητά πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών όπου αυτές πραγματικά ανήκουν.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.:

«Με αφορμή επανειλημμένα δημοσιεύματα, τα οποία παρουσιάζουν, συλλήβδην, ως μέρος του πρόσφατου σκανδάλου των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε γεωργούς και κτηνοτρόφους, το σύνολο των γεωτεχνικών ελευθέρων επαγγελματιών και των δομών στις οποίες συμμετέχουν και εμπλέκονται με τις παραπάνω δραστηριότητες, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) επισημαίνει τα εξής:

1) Όσον αφορά το θεσμό των Γεωργικών Συμβούλων, τονίζουμε ότι πάγια και διαχρονική θέση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ήταν η δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος, γι’ αυτό και από το 2015, όταν ξεκίνησε η προσπάθεια να δημιουργηθεί στη χώρα Σύστημα Γεωργικών Συμβουλών, το Επιμελητήριο στήριξε με όλες του τις δυνάμεις την προσπάθεια αυτή, συμμετέχοντας στο δημόσιο διάλογο αλλά και στις Ομάδες Εργασίες που δημιουργήθηκαν, τόσο για το σύστημα Γεωργικών Συμβουλών όσο και για το Μέτρο 2.1, με ξεκάθαρη θέση όσον αφορά τη δομή του συστήματος και την στόχευσή του.

Αρχικά θα πρέπει να τονιστεί ότι το Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (ΣΠΣΓΕ) αποτελεί υποχρέωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και εφαρμόζεται σε όλα τα Κράτη Μέλη τη ΕΕ, στο πλαίσιο υλοποίησής της, προκειμένου να παρέχει στους αγρότες τη δυνατότητα να λαμβάνουν συμβουλές, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, με κύριους στόχους τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης, την εφαρμογή ορθών γεωργικών και περιβαλλοντικών πρακτικών, την αύξηση της παραγωγής και την αύξηση του γεωργικού εισοδήματος.

Στην Ελλάδα, μετά από τρία ολόκληρα χρόνια διαβουλεύσεων αλλά και δικής μας στοχοπροσήλωσης στο να εκκινήσει η διαδικασία, καταφέραμε να έχουμε την ΥΑ 163/13692/01.02.2018 που όριζε το πως θα ήταν διαρθρωμένο το ΣΠΣΓΕ. Μέσα στη συγκεκριμένη ΥΑ υπήρξαν και τα ασυμβίβαστα, τα οποία επέβαλε ο Ευρωπαϊκός κανονισμός και αφορούν την εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων όσο και την εμπορία αγαθών. Μέσα από αυτή την υπουργική απόφαση διασφαλιζόταν στο ακέραιο τα επαγγελματικά δικαιώματα των συναδέλφων Γεωτεχνικών (Γεωπόνων, Κτηνιάτρων, Δασολόγων και Γεωλόγων).

Το επόμενο βήμα ήταν η πιστοποίηση των Γεωργικών Συμβούλων και των Φορέων αυτών. Η διαδικασία διεξήχθη από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και χιλιάδες συνάδελφοι πιστοποιήθηκαν ως Σύμβουλοι. Τονίζουμε ότι τα ασυμβίβαστα ήταν σε ισχύ και εξαιρούνταν όσοι δεν τα τηρούσαν. Παράλληλα με τη διαδικασία της πιστοποίησης, δημιουργήθηκε και Ομάδα Εργασίας από τη Διαχειριστική Αρχή όπου μετείχε το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., εκπρόσωποι Καθηγητές από τις Γεωπονικές Σχολές, υπάλληλοι από το Υπουργείο, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ΕΛΓΟ και από τη Διαχειριστική αρχή. Στόχος της Ομάδας ήταν προετοιμασία του Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα-Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, δηλαδή της Υπουργικής απόφασης και της Πρόσκλησης. Ήταν μια δύσκολη διαδικασία, όπως κάθε διαδικασία που γίνεται για πρώτη φορά. Γνωρίζαμε όμως όλοι που συμμετείχαμε σε αυτή τη διαδικασία το πόσο σημαντικό ήταν να γίνει αυτή η τομή για τη χώρα. Κάθε εμπόδιο ήταν μια νέα πρόκληση για την ομάδα και κάθε λύση ένα επιπλέον βήμα προς την επίτευξη του κοινού μας στόχου.

Οι αμοιβές προσδιορίστηκαν μέσα από οικονομοτεχνική μελέτη που είχε παραγγείλει η διαχειριστική αρχή και όντως για πρώτη φορά είχαμε πετύχει και ως ΓΕΩΤΕΕ οι συνάδελφοι Γεωπόνοι, Κτηνίατροι, Δασολόγοι και Γεωλόγοι που αποτελούν το 99% των στελεχών των εταιρειών Γεωργικών Συμβούλων, το υπόλοιπο 1% είναι κάποιοι Οικονομολόγοι με εμπειρία στον αγροδιατροφικό τομέα τουλάχιστον δυο ετών να αμειφθούν με αξιοπρεπείς αμοιβές. Στην πρόσκληση μάλιστα μπήκαν και πολύ αυστηροί όροι όπως η αποκλειστική απασχόληση στο αντικείμενο αυτό, η πρόσληψη του προσωπικού από την υποβολή της πρότασης και ας διήρκησε η αξιολόγηση έναν χρόνο σχεδόν καθώς και προϋποθέσεις για συγκεκριμένο εξοπλισμό. Όροι οι οποίοι έδειχναν ξεκάθαρα την πρόθεση όλων ότι θέλουν να στηριχθεί αυτός ο νέος θεσμός.

Ως Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, έχουμε την ακράδαντη πεποίθηση ότι το συγκεκριμένο μέτρο των γεωργικών συμβουλών, το οποίο υπάρχει σήμερα στη χώρα μας γιατί οι Πολιτικές ηγεσίες που πέρασαν μέχρι να υλοποιηθεί, ίσως για πρώτη φορά, άκουσαν τις εισηγήσεις όλων ημών στις σχετικές επιτροπές, είναι ένας θεσμός που επιβάλλεται να στηριχθεί απ’ όλους μας. Ένας θεσμός που πρέπει να εξελιχθεί μαζί με τον αγροτικό τομέα και να γίνει ένας από τους βασικούς πυλώνες αναγέννησής του. Ένας θεσμός που, σίγουρα, αν υπήρχε μερικά χρόνια πιο νωρίς, θα είχε προλάβει πολλές από τις παθογένειες του αγροτικού τομέα που παρουσιάζονται σήμερα.

2) Η προσφορά των γεωτεχνικών επιστημόνων, ελεύθερων επαγγελματιών και υπαλλήλων, στην στήριξη και ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα της χώρας μας και όχι μόνο, είναι αδιαμφισβήτητη. Οι γεωτεχνικοί επιστήμονες βρίσκονται δίπλα από τον έλληνα αγρότη σε κάθε βήμα του, στηρίζοντας και καθοδηγώντας τις προσπάθειές του για ένα καλύτερο αύριο, ένα αύριο που θα στοχεύει όχι μόνο στη βελτίωση του δικού του βιοτικού επιπέδου αλλά και στην αναζωογόνηση του συνόλου της ελληνικής υπαίθρου. Η προσπάθεια που γίνεται για τη συλλήβδην σπίλωση των συναδέλφων γεωτεχνικών ελευθέρων επαγγελματιών, αλλά και των δομών στις οποίες συμμετέχουν, παρουσιάζοντας τους ως αυτούς που πρωτοστατούσαν και κινούσαν τα νήματα στις πρόσφατες περιπτώσεις σκανδάλων του ΟΠΕΚΕΠΕ που ερευνά η ελληνική και ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, αποτελούν ευτελείς προσπάθειες απόσεισης και μετάθεσης ευθυνών, από εκείνους που πραγματικά τις έχουν. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι κάθετα αντίθετο σε κάθε τέτοια προσπάθεια σπίλωσης, συλλήβδην, των γεωτεχνικών επιστημόνων, ελευθέρων επαγγελματιών και υπαλλήλων, που παλεύουν μαζί με τους Έλληνες αγρότες για ένα καλύτερο αύριο.

3) Όσον αφορά γενικότερα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που συνεχίζει να συγκλονίζει καθημερινά ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τηρεί προς το παρόν στάση αναμονής, ως οφείλει ως δημόσιος φορέας, δεδομένου ότι με το θέμα αυτό ασχολείται πλέον η δικαιοσύνη. Όσοι διατείνονται ότι διαθέτουν στοιχεία για την εμπλοκή οποιουδήποτε στο σκάνδαλο αυτό, οφείλουν τώρα, ΣΗΜΕΡΑ, να τα θέσουν υπόψη του αρμόδιου εισαγγελέα. Πιστεύουμε ότι, στην παρούσα φάση, δύο πράγματα προέχουν: πρώτον, η δικαιοσύνη να προχωρήσει σε πλήρη και εις βάθος έλεγχο όλων των πτυχών του σκανδάλου και όλων των εμπλεκομένων με αυτό, και δεύτερον, όσοι διασπάθισαν δημόσιο χρήμα και έβαλαν σε κίνδυνο τις επιδοτήσεις των Ελλήνων αγροτών, όπου και αν βρίσκονται, να αντιμετωπίσουν την βαρύτερη προβλεπόμενη από το νόμο τιμωρία.

Μετά την ετυμηγορία της δικαιοσύνης, θα είναι οι ώρα για όλους τους υπόλοιπους να πάρουμε τις αποφάσεις που μας αναλογούν και να προχωρήσουμε στις αντίστοιχες ενέργειες. Υπενθυμίζουμε μάλιστα εδώ, προς πάσα κατεύθυνση, ότι το Επιμελητήριο διαθέτει Πειθαρχικά Συμβούλια που η αρμοδιότητά τους είναι, σύμφωνα με το νόμο, ακριβώς αυτή: η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου στα μέλη του, για το εάν αυτά τηρούν τους κανόνες της επαγγελματικής δεοντολογίας και αξιοπρέπειας κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους».