Κυριάκος Πιερρακάκης: Από το ψηφιακό κράτος στην ηγεσία του Eurogroup

Σε μια σημαντική εξέλιξη για την Ελλάδα και την ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εκλέχθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2025 πρόεδρος του Eurogroup, του οργάνου όπου οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης συντονίζουν τις οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές τους. Η εκλογή του, που επιβεβαιώθηκε από επίσημη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα τον φέρει στην προεδρία του Eurogroup από 12 Δεκεμβρίου 2025 για μια θητεία δύομιση ετών.

Η εκλογή του Πιερρακάκη, που νίκησε τον Βέλγο υπουργό Vincent Van Peteghem στη μυστική ψηφοφορία των 20 μελών του Eurogroup, αποτελεί πολιτικό ορόσημο για την Ελλάδα. Το γεγονός ότι ένα στέλεχος της Ελλάδας, η οποία πριν από μια δεκαετία περνούσε μια βαθιά οικονομική κρίση, αναλαμβάνει σήμερα την προεδρία του Eurogroup στέλνει ενισχυμένο μήνυμα για την ανάκαμψη και την εμπιστοσύνη που έχει κερδίσει η χώρα.

Η υποψηφιότητα Πιερρακάκη συνοδεύτηκε από ένα λεπτομερές motivation letter που απέστειλε στα μέλη του Eurogroup στις 28 Νοεμβρίου. Σε αυτό, ο ίδιος τονίζει πως η Ευρώπη χρειάζεται να υπερβεί τις παρωχημένες κατηγοριοποιήσεις «Βορρά–Νότου» και «στενά δημοσιονομικά διλήμματα», και να εστιάσει σε κοινές στρατηγικές προτεραιότητες. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η Ενότητα Αποταμίευσης και Επενδύσεων για την απελευθέρωση κεφαλαίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς, η εδραίωση της τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης με την προώθηση του ψηφιακού ευρώ και οι δομικές μεταρρυθμίσεις, που θα στηρίξουν τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ανταγωνιστικότητα της ευρωζώνης. Η κεντρική φιλοσοφία της επιστολής του κ. Πιερρακάκη είναι πως οι αποφάσεις πρέπει να μετατρέπονται σε συλλογική εκτέλεση πολιτικών, με ταχύτητα και ενότητα — μια προσέγγιση που αντλεί από τις δικές του εμπειρίες από τις κρίσεις και τις επιτυχίες της ελληνικής οικονομικής διαχείρισης.

Η συμμετοχή του στην κούρσα για την προεδρία του Eurogroup δεν ήρθε ως κεραυνός από το πουθενά. Διεθνή μέσα αναφέρουν ότι η υποψηφιότητά του, παρά το γεγονός ότι χαρακτηρίζονταν από κάποιους ως «εναλλακτική» επιλογή σε σχέση με πιο παραδοσιακούς οικονομικούς παράγοντες, έγινε δεκτή με θετικό βλέμμα εξαιτίας της μεταρρυθμιστικής του εμπειρίας και των οικονομικών επιδόσεων της Ελλάδας.

Το κενό που αφήνει στο Υπουργείο Οικονομικών η ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup έχει ήδη ανοίξει συζητήσεις στην ελληνική πολιτική σκηνή. Ο Πιερρακάκης ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο αυτό τον Μάρτιο του 2025, αντικαθιστώντας τον Κωστή Χατζηδάκη, στο πλαίσιο κυβερνητικού ανασχηματισμού υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στο παρασκήνιο της Αθήνας, δημοσιεύματα και πολιτικές συζητήσεις φέρνουν στο τραπέζι ενδεχόμενες υποψηφιότητες που θα μπορούσαν να τον διαδεχθούν, αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ονομαστική πρόταση από την κυβέρνηση. Ο Τύπος έχει σχολιάσει ονόματα υψηλόβαθμων μελών της κυβέρνησης και της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, μεταξύ των οποίων αναφέρονται στελέχη με εμπειρία στη διαχείριση δημοσιονομικών και οικονομικών θεμάτων.

Η αποχώρηση Πιερρακάκη από το υπουργικό γραφείο στην Αθήνα και η νέα του θέση στην καρδιά των ευρωπαϊκών οικονομικών εξελίξεων αποτελούν ισχυρό σημάδι αναβάθμισης της ελληνικής παρουσίας στο ευρωπαϊκό στερέωμα, σε μια συγκυρία που η Ελλάδα έχει ταυτιστεί με υποθέσεις διαφθοράς όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η υπό δικαστική διερεύνηση του σκανδάλου με πρωταγωνίστρια την Εύα Καϊλή.