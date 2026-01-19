Κυρώσεις από το λιμενικό σε ημεδαπό, γιατί αλίευσε 34 κιλά χταπόδια
Στελέχη της Λιμενικής Αρχής Μυτιλήνης, στο πλαίσιο περιπολίας στη θαλάσσια περιοχή «Σκάλα Πολυχνίτου», εντόπισαν ένα ερασιτεχνικό σκάφος με επιβαίνοντα έναν 38χρονο ημεδαπό. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο ανωτέρω είχε αλιεύσει με τη χρήση ψαροντούφεκου συνολικά 34 κιλά χταπόδια, υπερβαίνοντας το επιτρεπόμενο όριο των 5 κιλών ανά ημέρα.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, ενώ η ποσότητα των αλιευμάτων κατασχέθηκε και πρόκειται να διατεθεί σε ευαγή ιδρύματα της περιοχής.