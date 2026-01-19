ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ανεστίδης: «Φοβήθηκαν να με αντιμετωπίσουν»

19/01/2026
1' διάβασμα
kostas-anestidis-fovithikan-na-me-antimetopisoun-371595

Δηλώσεις στους δημοσιογράφους έκανε έξω από το Μέγαρο Μαξίμου ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής από τα Μάλγαρα, Κώστας Ανεστίδης, ενώ εντός του Μεγάρου διεξάγεται η πολυαναμενόμενη σύσκεψη του πρωθυπουργού με εκπροσώπους των αγροτών από την Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων (ΠΕΜ).

Ο κ. Ανεστίδης δεν έγινε δεκτός στη συνάντηση, εξαιτίας προηγούμενου επεισοδίου στο οποίο είχε χρησιμοποιήσει απρεπείς εκφράσεις κατά του πρωθυπουργού. Παρά την απουσία του από το εσωτερικό της συνάντησης, ο ίδιος θέλησε να απευθυνθεί στα μέσα ενημέρωσης εκφράζοντας τις θέσεις του.

«Φοβήθηκαν να με αντιμετωπίσουν», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο κ. Ανεστίδης και πρόσθεσε: «Τα χρήματα που εισέπραξαν παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα τελευταία έξι χρόνια πρέπει να επιστραφούν σε όσους τα δικαιούνται, ως ενίσχυση στους αγρότες». Η ένταση που προηγήθηκε με τον κ. Ανεστίδη είχε προκαλέσει την απόφαση να μην του επιτραπεί η είσοδος στη σύσκεψη, με την κυβέρνηση να επισημαίνει ότι η συνάντηση αφορά διάλογο σε θεσμικό επίπεδο και με εκπροσώπους αγροτικών φορέων που συμμερίζονται την ανάγκη για εποικοδομητική συζήτηση.

Δείτε Επίσης
kostas-anestidis-fovithikan-na-me-antimetopisoun-371576

Σε εξέλιξη η συνάντηση αγροτών-Μητσοτάκη στο Μαξίμου – Παρών αλλά εκτός ο Ανεστίδης (φωτό/βίντεο)

Στο Μέγαρο Μαξίμου έφθασαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι οι αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων για την προγραμματισμένη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Εντύπωση προκάλεσε ότι μαζί με τους συναδέλφους τους έχει έρθει στην Αθήνα και ο γνωστός αγροσυνδικαλιστής, Κώστας Ανεστίδης παρόλο που δεν του επετράπη η είσοδος στο Μαξίμου μετά τα […]

19/01/2026 5' διάβασμα

Θεοδωροπούλου Πόπη
ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΑΠΟ:
Θεοδωροπούλου Πόπη
αγροτικές κινητοποιήσεις