Κώστας Ανεστίδης: «Φοβήθηκαν να με αντιμετωπίσουν»

Δηλώσεις στους δημοσιογράφους έκανε έξω από το Μέγαρο Μαξίμου ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής από τα Μάλγαρα, Κώστας Ανεστίδης, ενώ εντός του Μεγάρου διεξάγεται η πολυαναμενόμενη σύσκεψη του πρωθυπουργού με εκπροσώπους των αγροτών από την Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων (ΠΕΜ).

Ο κ. Ανεστίδης δεν έγινε δεκτός στη συνάντηση, εξαιτίας προηγούμενου επεισοδίου στο οποίο είχε χρησιμοποιήσει απρεπείς εκφράσεις κατά του πρωθυπουργού. Παρά την απουσία του από το εσωτερικό της συνάντησης, ο ίδιος θέλησε να απευθυνθεί στα μέσα ενημέρωσης εκφράζοντας τις θέσεις του.

«Φοβήθηκαν να με αντιμετωπίσουν», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο κ. Ανεστίδης και πρόσθεσε: «Τα χρήματα που εισέπραξαν παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα τελευταία έξι χρόνια πρέπει να επιστραφούν σε όσους τα δικαιούνται, ως ενίσχυση στους αγρότες». Η ένταση που προηγήθηκε με τον κ. Ανεστίδη είχε προκαλέσει την απόφαση να μην του επιτραπεί η είσοδος στη σύσκεψη, με την κυβέρνηση να επισημαίνει ότι η συνάντηση αφορά διάλογο σε θεσμικό επίπεδο και με εκπροσώπους αγροτικών φορέων που συμμερίζονται την ανάγκη για εποικοδομητική συζήτηση.