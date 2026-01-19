Σε εξέλιξη η συνάντηση αγροτών-Μητσοτάκη στο Μαξίμου – Παρών αλλά εκτός ο Ανεστίδης (φωτό/βίντεο)

Στο Μέγαρο Μαξίμου έφθασαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι οι αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων για την προγραμματισμένη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Εντύπωση προκάλεσε ότι μαζί με τους συναδέλφους τους έχει έρθει στην Αθήνα και ο γνωστός αγροσυνδικαλιστής, Κώστας Ανεστίδης παρόλο που δεν του επετράπη η είσοδος στο Μαξίμου μετά τα προσβλητικά σχόλια που έκανε για τον πρωθυπουργό.

«Φοβήθηκαν να με αντιμετωπίσουν», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο κ. Ανεστίδης και πρόσθεσε: «Τα χρήματα που εισέπραξαν παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα τελευταία έξι χρόνια πρέπει να επιστραφούν σε όσους τα δικαιούνται, ως ενίσχυση στους αγρότες».

Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μία ουσιαστική συζήτηση», ανέφερε ο πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνάντηση με τους αγρότες, που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Να μπει και ένα τέλος σε μία περίοδο μεγάλης έντασης, που δεν νομίζω τελικά ότι εξυπηρέτησε ούτε τα δικά σας δίκαια -και είναι αρκετά- ούτε την κοινωνία, η οποία νομίζω ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά, αντιμετωπίζοντας αιτήματα τα οποία είναι δικαιολογημένα», είπε ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας πως «ακούστηκε από εμάς τι από αυτά τα οποία ζητάτε μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει».

Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού

«Ελπίζω να έχουμε πραγματικά μία παραγωγική συζήτηση. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι, κατά την άποψή μας, αυτή η συνάντηση έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα.

Νομίζω ότι έχουμε ήδη κινηθεί σε πολλά επίπεδα κι έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία διαχρονικά έχετε θέσει, όπως παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα αλλά και τη δυνατότητα να επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αντλία, που ήταν ένα πάγιο αίτημά σας, το οποίο είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε και μπορούμε να συζητήσουμε και λεπτομέρειες υλοποίησης.

Εχουμε συζητήσει και ζητήματα υποστήριξης τιμών σε καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, μέσα από ανακατανομή κονδυλίων τα οποία εξοικονομήθηκαν από τη μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Οπότε, προσβλέπω σε μία ανοιχτή και πολύ ειλικρινή συζήτηση».

Τα αιτήματα

Αναπλήρωση του χαμένου αγροτικού εισοδήματος εξαιτίας της μειωμένης παραγωγής και των χαμηλών τιμών

Αποζημιώσεις στο 100% των ζημιών σε αγροτικό κεφάλαιο και παραγωγή

Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ που να καλύπτει όλους τους φυσικούς κινδύνους και τις νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής

Μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής όπως αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στο ρεύμα 7 λεπτά/Kwh, επιδότηση λιπασμάτων, αγροεφοδίων και ζωοτροφών

Εγγυημένες τιμές στα προϊόντα μας για την επιβίωσή μας και προσιτές τιμές στη λαϊκή κατανάλωση

Υλοποίηση όλων των απαραίτητων έργων υποδομής και προληπτικών μέτρων για προστασία από φυσικές καταστροφές και ασθένειες

Σύνδεση της επιδότησης με την γεωργική παραγωγή και το κτηνοτροφικό κεφάλαιο

Να μην χαθούν οι συνδεδεμένες λόγω μη κάλυψης του πλαφόν εξαιτίας καιρικών συνθηκών και νόσων

Κατάργηση των ΚΥΔ – Οι δηλώσεις ΟΣΔΕ να γίνονται δωρεάν από τις κρατικές υπηρεσίες με προσλήψεις

Μέτρα για τον έλεγχο των “ελληνοποιήσεων” – στελέχωση των κρατικών υπηρεσιών

Άμεσα αύξηση των αγροτικών συντάξεων.»

Οι αγρότες που συμμετέχουν στην σύσκεψη

Η επίσημη λίστα των εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων που συμμετέχουν στην συνάντηση:

Άγγελακουδης Ηλίας

Γρουζίδης Γρηγόρης

Βεσμέλης Απόστολης

Τούρτουρας Γιάννης

Σέφης Κώστας

Φρονιμόπουλος Ιορδάνης

Μήκες Δημήτρης

Χαλκίδης Τάσος

Ουζουνίδης Λάζαρος

Μπέτσας Βαγγέλης

Καρναβίας Γιάννης

Λιλίκακης Κώστας

Ζαρκαδούλας Κώστας

Παπαδάκης Κώστας

Παραμπάτης Δημήτρης

Τσίβικας Μπάμπης

Δουρούμης Κώστας

Σπυρόπουλος Παύλος

Μόσχος Θωμάς

Κούτης Ιωάννης

Τσέρνιος Χρήστος

Γκιοργκίνης Τάσος

Σεσκλιώτης Χάρης

Λεονταράκης Κώστας

Περράκης Παναγιώτης

Τζέλλας Κώστας

Τσιούτρας Γιάννης

Γιαννακός Σωτήρης

Αλειφτήρας Σωκράτης

Ιωαννίδης Ιορδάνης

Μαρούδας Ρίζος