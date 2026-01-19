Σήμερα στο Μαξίμου οι αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων – Τα 14 αιτήματα και τα επόμενα βήματα

Με εκπροσώπους των αγροτών συναντάται σήμερα στη μια το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη μία το μεσημέρι, στη διάρκεια σύσκεψης με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών και της ΑΑΔΕ.

«Οι αγρότες γνωρίζουν ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχει πρακτικά ήδη ανακοινωθεί. Και το πλαίσιο αυτό ορίζεται με σαφήνεια από τα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία εξαντλήσαμε, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ευρωπαϊκούς κανόνες», υπογράμμισε με την κυριακάτικη ανάρτηση του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας ουσιαστικά το πλαίσιο ενόψει της συζήτησης που αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα.

Ειδικότερα, όπως επεσήμανε: «Από την πρώτη στιγμή ήταν ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση επιλέγει τον διάλογο, αλλά χωρίς εύκολες υποσχέσεις και χωρίς κινήσεις που θα υπονόμευαν τη συνολική προσπάθεια σταθερότητας της οικονομίας. Την περασμένη Τρίτη είχα μια ουσιαστική και ειλικρινή συζήτηση με εκπροσώπους των αγροτών, στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν όλες οι απόψεις και εξετάστηκαν προτάσεις με βάση τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας. Ορισμένες από αυτές έγιναν δεκτές, όπως η διεύρυνση των δικαιούχων χαμηλής τιμής ρεύματος και η παροχή πετρελαίου χωρίς ειδικό φόρο από τώρα, καθώς και χωρίς ΦΠΑ στην έκπτωση που θα έχουν. Οι αγρότες γνωρίζουν ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχει πρακτικά ήδη ανακοινωθεί. Και το πλαίσιο αυτό ορίζεται με σαφήνεια από τα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία εξαντλήσαμε, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Παράλληλα, ειδικά για τα ζητήματα της ελληνικής κτηνοτροφίας, που δοκιμάστηκε σκληρά από την ευλογιά, θα ακολουθήσει πολύ σύντομα ξεχωριστή συνάντηση με τους εκπροσώπους του κλάδου. Στόχος μας δεν είναι οι αποσπασματικές λύσεις, αλλά ένα δίκαιο, διαφανές και αποτελεσματικό σύστημα αγροτικών ενισχύσεων. Ένα σύστημα που στηρίζει τους πραγματικούς παραγωγούς, χωρίς να αδικεί την υπόλοιπη κοινωνία, και που δίνει στον πρωτογενή τομέα προοπτική για καλύτερα προϊόντα και υψηλότερα εισοδήματα».

Οι αγρότες θα προσέλθουν στο Μέγαρο Μαξίμου με 25 άτομα και 6 παρατηρητές. Οι εκπρόσωποι των αγροτών θα προβάλλουν τη λίστα με τα 14 αιτήματά για τα οποία όπως λένε υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για να δοθούν λύσεις.

Σημαντικα ζητήματα, σύμφωνα με τους ίδιους, είναι το κόστος παραγωγής, η αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων αλλά και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Σημειώνεται ότι μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό αναμένεται να μεταβούν στα μπλόκα όπου και θα πραγματοποιήσουν γενικές συνελεύσεις. Στο μπλόκο της Νίκαιας έχουν αποφασίσει να πραγματοποιήσουν σύσκεψη το απόγευμα της Τρίτης στις 6 ώστε να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Τα αιτήματα

Αναπλήρωση του χαμένου αγροτικού εισοδήματος εξαιτίας της μειωμένης παραγωγής και των χαμηλών τιμών

Αποζημιώσεις στο 100% των ζημιών σε αγροτικό κεφάλαιο και παραγωγή

Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ που να καλύπτει όλους τους φυσικούς κινδύνους και τις νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής

Μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής όπως αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στο ρεύμα 7 λεπτά/Kwh, επιδότηση λιπασμάτων, αγροεφοδίων και ζωοτροφών

Εγγυημένες τιμές στα προϊόντα μας για την επιβίωσή μας και προσιτές τιμές στη λαϊκή κατανάλωση

Υλοποίηση όλων των απαραίτητων έργων υποδομής και προληπτικών μέτρων για προστασία από φυσικές καταστροφές και ασθένειες

Σύνδεση της επιδότησης με την γεωργική παραγωγή και το κτηνοτροφικό κεφάλαιο

Να μην χαθούν οι συνδεδεμένες λόγω μη κάλυψης του πλαφόν εξαιτίας καιρικών συνθηκών και νόσων

Κατάργηση των ΚΥΔ – Οι δηλώσεις ΟΣΔΕ να γίνονται δωρεάν από τις κρατικές υπηρεσίες με προσλήψεις

Μέτρα για τον έλεγχο των “ελληνοποιήσεων” – στελέχωση των κρατικών υπηρεσιών

Άμεσα αύξηση των αγροτικών συντάξεων.»

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν έχω πρόθεση να δώσω περισσότερα χρήματα στους αγρότες

α τους ακούσω. Δεν έχω διάθεση να δώσω περισσότερα χρήματα από αυτά που επιβάλλει ο προϋπολογισμός, επιβάλλει η κοινωνική δικαιοσύνη και επιτρέπει η Ευρώπη», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενόψει της συνάντησης που θα έχει τη Δευτέρα με τους αγρότες των μπλόκων. Ο πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Alpha και αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην εξεταστική είπε ότι καλώς έγινε έστω και αν μερικές φορές η εικόνα η οποία βγήκε ήταν πραγματικά θλιβερή. «Υπάρχει ένα πρόβλημα με τις εξεταστικές ότι κάθε βουλευτής και αρχηγός επιδιώκει τα 10 δευτερόλεπτα του “τικ τοκ”. Παρά ταύτα ήρθαν όλοι, βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα. Έχουμε ευθύνη που δεν αντιμετωπίσαμε νωρίτερα το πρόβλημα, το αντιμετωπίζουμε τώρα», ανέφερε.

Ερωτηθείς για τον κ. Ανεστίδη είπε «δεν θέλω να πω τίποτα» και πως «δεν είναι αυτή η εικόνα του πρωτογενούς τομέα». Για τη συμφωνία Mercosur ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα που έρχονται στην Ευρώπη ελέγχονται ενώ υπάρχει πλαίσιο ελέγχου και στις τιμές. Σημείωσε ότι θα είναι προστατευμένα ελληνικά προϊόντα όπως η φέτα. «Είναι μια ωφέλιμη συμφωνία η οποία υπάρχει στο τραπέζι από το 2019», επισήμανε. Ο πρωθυπουργός για το πρόβλημα της ευλογιάς είπε ότι η κυβέρνηση στήριξε τους κτηνοτρόφους. «Υπάρχει παραφιλολογία για το εμβόλιο. Δεν υπάρχει καμία σοβαρή κτηνιατρική σχολή ή σοβαρός επιστήμονας που να εισηγείται να κάνουμε εμβόλιο γιατί μετά η ευλογιά θα γίνει ενδημική και δεν θα μπορούμε να εξάγουμε τα προϊόντα μας. Να εφαρμόσουμε τα πρωτόκολλα», τόνισε.

Οι αγρότες που θα πάνε στο Μαξίμου

