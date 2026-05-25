Παράταση έως και 2 Ιουνίου των αιτήσεων για τις επιχειρήσεις στα Προγράμματα Αγροτικής Εστίας

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στα Προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έως και την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ.

Σημειώνεται ότι σήμερα, 25/05/2026, λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τους δικαιούχους των προγραμμάτων ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και ότι στη συνέχεια θα ακολουθήσει η κλήρωση των δικαιούχων και τα αποτελέσματά της θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (ww.opeka.gr).

Όπως αναφέρεται, ο ΟΠΕΚΑ παρατείνει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των επιχειρήσεων, προσφέροντας στους δικαιούχους περισσότερες δυνατότητες επιλογής, προκειμένου να ανταποκριθεί στην μεγάλη συμμετοχή των δικαιούχων, η οποία ξεπερνάει τις 128.000 αιτήσεις.

Οι επιχειρήσεις (καταλύματα, υδροθεραπευτήρια, ιαματικές πηγές, τουριστικά γραφεία, παιδικές κατασκηνώσεις, βιβλιοπωλεία-εκδοτικοί οίκοι και θέατρα) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 2026, μπορούν να υποβάλουν αίτηση/υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές εφαρμογές (για τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, το εκδρομικό πρόγραμμα, το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων) ή κάνοντας χρήση των κατάλληλων εντύπων (για το πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού και το πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου).

Τα φετινά προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας θα υλοποιηθούν σε όλη τη χώρα από 10 Ιουνίου 2026 έως και 28 Φεβρουαρίου 2027.

Η έναρξη της λειτουργίας των προγραμμάτων της επόμενης περιόδου (2027-2028) θα ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα, τον Απρίλιο 2027.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, 25/05/2026 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τους δικαιούχους των προγραμμάτων ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η κλήρωση των δικαιούχων και τα αποτελέσματά της θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (ww.opeka.gr).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].