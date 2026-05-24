Αναβρασμός αγροτών και στο βάθος κινητοποιήσεις για τη μη πιστοποίηση της ΑΑΔΕ και τις πληρωμές

Αναστάτωση και έντονη ανησυχία προκαλούν στον αγροτικό κόσμο οι πληροφορίες που μετέφερε η ΕΟΑΣΝΛ μετά τη συνάντηση που είχε με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τη Δευτέρα, σχετικά με την πορεία της πιστοποίησης της ΑΑΔΕ και τις επικείμενες πληρωμές ενισχύσεων προς τους παραγωγούς. Για το θέμα, η «ΥΧ» επικοινώνησε με το ΥΠΑΑΤ, από όπου μας διαβεβαίωσαν ότι το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών θα τηρηθεί κανονικά, όπως ακριβώς έχει ανακοινωθεί. Παράλληλα, σε επι κοινωνία που είχαμε με την ΑΑΔΕ, στελέχη της τόνισαν κατηγορηματικά ότι το ζήτημα της πιστοποίησης, η οποία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, δεν επηρεάζει την καταβολή των πληρωμών προς τους αγρότες. Να σημειωθεί ότι οι αγρό τες προγραμματίζουν κινητοποιήσεις για τις αρχές Ιουνίου.

Η συνάντηση με το ΥΠΑΑΤ και οι αιχμές της ΕΟΑΣΝΛ

Ωστόσο, η εικόνα που μεταφέρει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας μετά τη συνάντηση με τη νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου μόνο καθησυχαστική δεν είναι. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε αναφορά στο γεγονός ότι η ΑΑΔΕ δεν έχει ακόμη λάβει την απαραίτητη πιστοποίηση, κάτι που –όπως υποστηρίζουν– δημιουργεί αβεβαιότητα για την τήρηση των ήδη καθυστερημένων πληρωμών. Η ΕΟΑΣΝΛ σημειώνει ακόμη ότι στη συνάντηση δεν δόθηκαν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων, παρά μόνο γενικές διαβεβαιώσεις και επανάληψη των ήδη γνωστών χρονοδιαγραμμάτων.

Αλειφτήρας: «Φοβάμαι ότι θα χαθούν χρήματα»

Την απογοήτευση και τον προβληματισμό του εξέφρασε μέσω της «ΥΧ» ο αντιπρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ, Σωκράτης Αλειφτήρας, ο οποίος έκανε λόγο για κατάσταση σύγχυσης τόσο στο ΥΠΑΑΤ όσο και στην ΑΑΔΕ. «Φαίνεται ότι έχει χαθεί η μπάλα. Φοβάμαι ότι θα χάσουμε χρήματα και ως αγρότες και ως χώρα. Η κυβέρνηση προσπαθεί να πιστοποιήσει την ΑΑΔΕ, η οποία πληρώνει με την ανοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν γνωρίζουμε αν θα προλάβουμε τις προθεσμίες», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος εστίασε ιδιαίτερα στο πακέτο των 160 εκατ. ευρώ που έχει μείνει «αδιάθετο» από τις ενισχύσεις του 2025 και θα κατανεμηθεί σε παραγωγούς βαμβακιού, σιταριού και σε κτηνοτρόφους, επισημαίνοντας ότι τα ποσά αυτά θα πρέπει να καταβληθούν έως τα τέλη Ιουνίου, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να επιστραφούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Αλειφτήρας υποστήριξε ακόμη ότι οι αγρότες είχαν προειδοποιήσει εδώ και μήνες για τα προβλήματα που θα δημιουργούσε η προσπάθεια καταβολής του συγκεκριμένου πακέτου «αδιάθετων» ενισχύσεων μέσω των οικολογικών σχημάτων (Eco Schemes). Όπως ανέφερε, υπάρχουν ήδη σοβαρές στρεβλώσεις και μεγάλες αποκλίσεις στις πληρωμές παραγωγών, ιδιαίτερα στο βαμβάκι.

Σημαντικά προβλήματα, σύμφωνα με την ΕΟΑΣΝΛ, καταγράφονται και στο σύστημα monitoring, καθώς –όπως υποστηρίζεται– δεν υπάρχει δυνατότητα διορθώσεων, με αποτέλεσμα χιλιάδες παραγωγοί να κινδυνεύουν να χάσουν τη βασική και τη συνδεδεμένη ενίσχυση.

Στο τραπέζι αποζημιώσεις, de minimis και βιολογικά

Στη συνάντηση τέθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν τις ενισχύσεις de minimis, τις αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές, την ακύρωση του προ γράμματος βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας, αλλά και το αυξημένο κόστος παραγωγής στην κτηνοτροφία. Η Ομοσπονδία αναφέρει ακόμη ότι δεν έλαβε σαφείς απαντήσεις ούτε για τις αποζημιώσεις από τον Daniel, ούτε για ζητήματα φυτικού κεφαλαίου, ασθενειών και ακραίων καιρικών φαινομένων που έχουν επηρεάσει καλλιέργειες σε πολλές περιοχές της χώρας.

Προαναγγελία κινητοποιήσεων

Κλείνοντας, η ΕΟΑΣΝΛ προαναγγέλλει νέο κύκλο ενημερωτικών συσκέψεων και κινητοποιήσεων, υπογραμμίζοντας ότι οι αγρότες βρίσκονται πλέον «στα όρια της αντοχής τους» και ζητούν άμεσες λύσεις και ξεκάθαρες δεσμεύσεις από την κυβέρνηση.