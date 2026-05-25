Κρήτη: Nέα επιχείρηση της αστυνομίας – Ακόμα 20 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέα μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, με επίκεντρο και πάλι τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, με εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια ελεγχόμενων για την υπόθεση. Ήδη, έχουν γίνει συλλήψεις 20 ατόμων σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο. Μεταξύ αυτών ιδιοκτήτης πολλών ΚΥΔ (Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων) στο Λασίθι.

Πάνω από τρία εκατομμύρια ευρώ η ζημιά στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη διεξάγονται υπό την εποπτεία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

