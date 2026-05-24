Σοβαρές ζημιές στις καστανοκαλλιέργειες του Πάικου από την έντονη χαλαζόπτωση

Σημαντικές ζημιές, που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και το 50%, προκάλεσε η κυριακάτικη χαλαζόπτωση στις καστανοκαλλιέργειες του όρους Πάικου, και μάλιστα σε μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις της ανθοφορίας.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Ομάδας Παραγωγών «Κάστανο Πάικου» Ι.Κ.Ε., Δημήτρης Μίσκος, οι ίουλοι — τα αρσενικά άνθη της καστανιάς — ήταν πλήρως ανεπτυγμένοι και εμφανείς, δίνοντας το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα στην κόμη των δέντρων, γεγονός που καθιστά τη ζημιά ακόμη πιο σοβαρή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το χαλάζι έπληξε κυρίως τις κορυφές των δέντρων, καταστρέφοντας μεγάλο μέρος των αρσενικών ανθέων σε μια περίοδο κατά την οποία η ανθοφορία καθορίζει άμεσα την καρπόδεση και, κατ’ επέκταση, τη φετινή παραγωγή.

Η εικόνα που μεταφέρουν οι παραγωγοί προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς η απώλεια των ίουλων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της παραγωγής κάστανου στην περιοχή.

Η Ομάδα Παραγωγών ζητά την άμεση καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών από τους αρμόδιους φορείς, επισημαίνοντας ότι η υφιστάμενη διαδικασία αποζημιώσεων δεν καλύπτει επαρκώς ζημιές που αφορούν την ανθοφορία και τα κρίσιμα παραγωγικά στάδια της καστανιάς.

Παράλληλα, ζητείται η τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνονται ουσιαστικά οι ζημιές που επηρεάζουν άμεσα το εισόδημα των παραγωγών.

Το κάστανο Πάικου αποτελεί προϊόν με ιδιαίτερη οικονομική και πολιτιστική σημασία για την περιοχή, στηρίζοντας δεκάδες οικογένειες και διαμορφώνοντας την αγροτική ταυτότητα της ευρύτερης ζώνης.

Η Ομάδα Παραγωγών τονίζει ότι απαιτείται άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει σαφής εικόνα του μεγέθους της καταστροφής και να δοθεί η αναγκαία στήριξη στους πληγέντες καστανοπαραγωγούς.