Λακωνία: Καλές τιμές, αλλά μειωμένη παραγωγή στο Γεράκι για την επιτραπέζια ελιά

Μειωμένη κατά 30% θα είναι η παραγωγή της επιτραπέζιας ελιάς τη φετινή χρονιά, αφού, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γερακίου, Γιώργος Χρηστάκης, «το τελικό αποτέλεσμα της συγκομιδής αναμένεται να είναι 20.000 τόνοι, έναντι τουλάχιστον 25.000 τόνων, που καταγράφηκαν την περασμένη χρονιά».

Στον συνεταιρισμό, που μετρά περίπου 400 ενεργά μέλη, επικρατεί ικανοποίηση για την εικόνα, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, και ο κ. Χρηστάκης αναφέρει σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των τιμών: «Μέχρι τα 330 κομμάτια, η τιμή είναι στα 2,20 για τις συμβατικές, ενώ για τις βιολογικές η τιμή έχει διαμορφωθεί στα 2,50 ευρώ.

Η διαφορά είναι στα 30 λεπτά».

Αναφορικά με τις βιολογικές καλλιέργειες και την προοπτική τους, ο ίδιος επισημαίνει ότι «μέχρι τώρα, η καλλιέργεια της βιολογικής ελιάς κρατά γερά και δεν υποχωρεί, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν». Όπως σημειώνει, στο Γεράκι καλλιεργούνται 2 εκατομμύρια ελαιόδεντρα, εκ των οποίων το 1,5 εκατ. είναι Καλαμών. Η πρόβλεψη για την ολοκλήρωση της συγκομιδής είναι ότι αυτή θα στεφθεί από επιτυχία για τους παραγωγούς. Ο γεωπόνος του συνεταιρισμού, Παύλος Χρονόπουλος, δηλώνει ότι «η παραγωγή στις χοντρές ελιές είναι μειωμένη και αυτή η μείωση κινείται στο 30%-40%. Οι κλιματολογικές συνθήκες επηρέασαν τη χρονιά. Οι διαρροές προς την ελαιοπαραγωγή είναι ελάχιστες και οι παραγωγοί συνεχίζουν να καλλιεργούν την επιτραπέζια Καλαμών. Φέτος, υπάρχουν καλά μεγέθη ελιάς και όλα δείχνουν ότι πάμε σε μία καλή χρονιά από πλευράς τιμών».