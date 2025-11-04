Σταφίδα: βελτιωμένη τιμή αλλά μειώνεται λόγω προβλημάτων η παραγωγή στην Ηλεία

Η κορινθιακή σταφίδα, ένα ιστορικό προϊόν της Πελοποννήσου και ιδιαίτερα της Ηλείας, αντιμετωπίζει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της. Η μείωση των εκτάσεων, οι συνεχείς κλιματικές μεταβολές, η ξηρασία και οι χαμηλές τιμές των προηγούμενων χρόνων έχουν μειώσει σημαντικά την παραγωγή, ενώ πολλοί παραγωγοί εγκατέλειψαν τη σταφιδοκαλλιέργεια ή στράφηκαν σε άλλες καλλιέργειες. Παρά τη φετινή βελτίωση της τιμής στα 2,60 ευρώ το κιλό, το μέλλον της σταφίδας παραμένει αβέβαιο, με τους παραγωγούς να τονίζουν την ανάγκη για στοχευμένη οργάνωση και στήριξη.

Παραγωγοί από σημαντικές σταφιδοπεριοχές, καταγράφουν την εικόνα ενός κλάδου που δοκιμάζεται έντονα εδώ και χρόνια. Τα προβλήματα της ξηρασίας, των μυκητολογικών ασθενειών και των αυξήσεων στο κόστος παραγωγής συνδέονται με την ανάγκη για υψηλότερη τιμή και ευρωπαϊκή στήριξη, ώστε να μπορέσει η σταφίδα να παραμείνει βιώσιμη και οι νέοι να συνεχίσουν να καλλιεργούν την ιστορική αυτή καλλιέργεια.

Ο πρόεδρος της Τ.Κ. Σοπίου και σταφιδοπαραγωγός Λευτέρης Σταυρόπουλος χαρακτήρισε τη φετινή χρονιά «πολύ καλή παραγωγικά» και τόνισε ότι «έχει μαζευτεί ήδη το 50 με 60% των εκτάσεων». Θεωρεί καλή την τρέχουσα τιμή στα 2,60 ευρώ, αλλά ιδανική θα ήταν στα 3 ευρώ, δεδομένου ότι «έχουν μειωθεί 60 με 70% οι επιδοτήσεις».

Ο πρόεδρος της ΟΑΣΗ και σταφιδοπαραγωγός Θανάσης Βομπίρης τονίζει ότι η φετινή τιμή επιτρέπει να καλυφθεί το κόστος, αλλά για να ζήσουν «αξιοπρεπέστατα» και να πληρωθούν οι παλιές υποχρεώσεις, η ιδανική τιμή θα ήταν στα 3 ευρώ.

Πηγή: ertnews.gr