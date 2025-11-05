ΔΟΕΠΕΛ: Η φετινή παραγωγή Καλαμών και κονσερβολιάς αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες κατανάλωσης και εξαγωγών τις χώρας

Στις 3 Νοεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη εκπροσώπων των φορέων-μελών της Εθνικής ΔΟΕΠΕΛ από τις βασικότερες Π.Ε. παραγωγής μαύρου ελαιόκαρπου επιτραπέζιων ποικιλιών, από όλους του τομείς του κλάδου (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής), με σκοπό:

την προεπισκόπηση της ηρτημένης εσοδείας του μαύρου ελαιόκαρπου της τρέχουσας ελαιοκομικής περιόδου 2025/26 με την έναρξη της συλλογής, και

την υφιστάμενη κατάσταση της αγοράς των ελληνικών μαύρων επιτραπέζιων ελιών.

Ο ηρτημένος καρπός βρίσκεται σε άριστη ποιοτική κατάσταση, όσον αφορά στο μέγεθος και στην απουσία προσβολών από εχθρούς και ασθένειες, και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μελών της Οργάνωσης η φετινή παραγωγή ελαιόκαρπου των ποικιλιώνν “Καλαμών”/“Καλαμάτα” και “Αμφίσσης”/“Κονσερβολιά” αναμένεται υπό κανονικές συνθήκες να καλύψει τις ανάγκες κατανάλωσης και εξαγωγών τις χώρας.

Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις του Οκτωβρίου συνέβαλαν στην αύξηση του μεγέθους του καρπού, ωστόσο η αυξημένη υγρασία ιδιαίτερα σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη μυκητολογικών και βακτηριολογικών ασθενειών που πρέπει να κρατά τους ελαιοπαραγωγούς σε εγρήγορση για την αντιμετώπιση τους.

Όπως επισημάνθηκε από τους εκπροσώπους του εξαγωγικού τομέα, η αγορά των μαύρων επιτραπέζιων ελιών αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε δυναμική ισορροπία, ενώ η δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ προκαλεί αναστάτωση και αβεβαιότητα.

Δεδομένου ότι περίπου το 40% της ποσότητας των εξαγωγών των ελληνικών εμπορικών τύπων των επιτραπέζιων ελιών της ποικιλίας “Καλαμών”/“Καλαμάτα” εξάγεται στις ΗΠΑ, τυχόν μείωση της ζήτησης θα επηρεάσει αισθητά τον κλάδο.

Οι εκπρόσωποι υπογράμμισαν ότι υπό τις παρούσες συνθήκες καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη συντονισμένης συνεργασίας όλων, προκειμένου να διασφαλιστεί η διατήρηση του μεριδίου των ελληνικών επιτραπέζιων ελιών και στην αμερικανική αγορά.