Λακωνία: Μεγάλη η ζημιά για τους παραγωγούς εσπεριδοειδών

Τον πανικό έχει σπείρει στους παραγωγούς εσπεριδοειδών της περιοχής που υπάγεται στον Δήμο Μονεμβασιάς η μειωμένη –έως ανύπαρκτη σε ορισμένα σημεία– καρπόδεση, που προϊδεάζει για σημαντική μείωση της παραγωγής.

Ο δήμαρχος Μονεμβασιάς, Ηρακλής Τρειχής, με επιστολές του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, προς τον πρόεδρο του ΔΣ του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λυκουρέντζο, και προς τον διευθυντή του Υποκαταστήματος ΕΛΓΑ Τρίπολης, Γιάννη Ασσιούρα, ζητά άμεση παρέμβαση, προκειμένου τον χειμώνα να μη βρεθούν μπροστά σε οικονομικό αδιέξοδο εκατοντάδες αγρότες.

Αναφερόμενος στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, ο προϊστάμενος του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μονεμβασιάς, Χριστόδουλος Μαντζαβράκος, επισημαίνει ότι «οι καλλιέργειες στον κάμπο των Μολάων και του Ασωπού είναι γεμάτες από εσπεριδοειδή. Η ζημιά που έχει καταγραφεί και οφείλεται αφενός στον ισχυρό παγετό της 20ής Μαρτίου και αφετέρου σε έναν δεύτερο παγετό που εκδηλώθηκε τη 10η Απριλίου, πέτυχε τα δέντρα πάνω στην ανθοφορία, με αποτέλεσμα σε άλλες περιοχές να φθάσει στο 70%-80% και σε άλλες πολύ χαμηλότερα. Δεν υπάρχει ομοιομορφία στις ζημιές, αλλά συνολικά μετράμε μεγάλη απώλεια».

Καταλήγοντας, ο κ. Μαντζαβράκος υποστηρίζει ότι «η συνολική εκτίμηση για τη ζημιά είναι ότι θα φθάσει το 40% και αυτήν τη στιγμή μιλάμε για ακαρπία και όχι για μικροκαρπία».