Λάρισα: Αστυνομική δύναμη έξω από το γραφείο του Κέλλα – Διαμαρτυρία κτηνοτρόφων με αυτοκινητοπομπή (βίντεο-φωτό)

Ισχυρή αστυνομική δύναμη με κλούβα έχει παραταχθεί από νωρίς το πρωί σήμερα Πέμπτη έξω από το πολιτικό γραφείο του Λαρισαίου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Χρήστου Κέλλα.

Ο λόγος είναι ότι αναμένεται διαμαρτυρία κτηνοτρόφων στο σημείο, καθώς αυτή την ώρα συγκεντρώνονται διαμαρτυρόμενοι κτηνοτρόφοι στην λεωφόρο Καραμανλή (έξω από το Fashion City), στη Λάρισα από όπου με αυτοκινητοπομπή θα ξεκινήσουν για το γραφείο του κ. Κέλλα στο κέντρο της Λάρισας.

Η κτηνοτρόφος Δήμητρα Μπαλαμώτη, τόνισε: «Μαζευτήκαμε για να πάμε να διαμαρτυρηθούμε στο γραφείο του κ. Κέλλα. Μέχρι στιγμής δεν μας έχουν κάνει τίποτα, μας θανάτωσαν τα πρόβατα. Έχουν το μαχαίρι και το καρπούζι και τα σφάζουν όλα. Να γίνει οπωσδήποτε το εμβόλιο».

Οι κτηνοτρόφοι έχυσαν γάλα έξω από το γραφείο του Χρήστου Κέλλα, την ώρα που ο κτηνοτρόφος Χρήστος Γκίζας, προειδοποιεί ότι θα ξεκινήσει απεργία πείνας εάν δεν κατέβει κάποιος από το γραφείο του υφυπουργού για να μιλήσει στους κτηνοτρόφους.

