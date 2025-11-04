Αγροτικοί Σύλλογοι Έβρου: «Βιώνουμε καθημερινά τις συνέπειες των λαθών στο σύστημα monitoring»

Σε ανακοίνωση, που εξέδωσαν από κοινού σήμερα, Τρίτη, οι Αγροτικοί Σύλλογοι Αλεξανδρούπολης και Βορείου Έβρου, μετά τη μεγάλη κινητοποίηση της Δευτέρας, 3 Νοεμβρίου, αναφέρουν: «Χθες, οι αγρότες του Νομού Έβρου δώσαμε ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας μέσα από τη μεγαλειώδη μηχανοκίνητη πορεία με τρακτέρ, που πλημμύρισε τους δρόμους με τη συμμετοχή συναδέλφων από κάθε γωνιά του νομού.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του Έβρου βιώνουμε καθημερινά τις συνέπειες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, των λαθών στο σύστημα monitoring που αφήνουν χιλιάδες παραγωγούς εκτός πληρωμών, της αβεβαιότητας για τις ενισχύσεις και των καθυστερήσεων στις αποζημιώσεις. Η μαζική μας παρουσία φαίνεται πως προκάλεσε «αδιαθεσία» στον Πρωθυπουργό, ο οποίος ακύρωσε την επίσκεψή του. Αυτό δείχνει πως το μήνυμα ελήφθη — και αυτή την υποδοχή θα έχει πλέον κάθε κυβερνητικό στέλεχος, μέχρι να υπάρξουν πραγματικές λύσεις και απαντήσεις στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει η πρωτογενής παραγωγή. Η φωνή του Έβρου ακούστηκε δυνατά. Θα συνεχίσουμε — ενωμένοι και αποφασισμένοι — μέχρι να δικαιωθούμε».