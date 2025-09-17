Λάρισα: Διαμαρτύρονται οι εκδοροσφαγείς για την περιορισμένη λειτουργία των σφαγείων

Σοβαρά προβλήματα και στην ομαλή λειτουργία των σφαγείων, αλλά και στον κλάδο των εκδοροσφαγέων έχουν προκαλέσει τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται για την καταπολέμηση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Μιλώντας στην ΕΡΤ Λάρισας ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκδοροσφαγέων Τυρνάβου κ. Αρ. Μεϊντής, ο οποίος συμμετέχει και στο Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας του κλάδου, ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι στον συγκεκριμένο τομέα αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης.

Στα σφαγεία, όπως εξήγησε, “γίνονται πλέον σφαγές μόνο βοδινών και χοιρινών με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι στον κλάδο να έχουν απασχόληση για 1 – 2 ημέρες την εβδομάδα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να εξασφαλίσει όρους επιβίωσης για εμάς και τις οικογένειες μας“, είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι για τα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζονται έχουν ενημερωθεί δύο φορές, μέσω σχετικών υπομνημάτων και τα συναρμόδια υπουργεία. “Δυστυχώς απάντηση δεν έχουμε λάβει για τα αιτήματα που έχουμε θέσει. Μόνο τις εισφορές στον ΕΦΚΑ που πρέπει να πληρώνουμε κάθε μήνα να υπολογίσει κανείς, μπορεί να αντιληφθεί ότι ο λογαριασμός δεν βγαίνει με τους συγκεκριμένους όρους που απασχολούμαστε βάσει της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί”.

Ο κ. Μεϊντής, επεσήμανε ότι τα περιοριστικά μέτρα δημιουργούν ζητήματα επιβίωσης όχι μόνο στους εργαζόμενους του κλάδου που εκπροσωπεί αλλά και στις ίδιες τις επιχειρήσεις των σφαγείων που, επί της ουσίας, υπολειτουργούν λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί, ζητώντας από την Πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα για την στήριξη και των κτηνοτρόφων, αλλά και ολόκληρης της παραγωγικής αλυσίδας που περιστρέφεται γύρω από την κτηνοτροφία.

Πηγή: ertnews.gr