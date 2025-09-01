Λάρισα: Μηνυτήρια αναφορά συνεταιρισμών κατά ΟΔΥΘ

Οι συνεταιρισμοί καταγγέλλουν ότι, εν μέσω ενός εξαιρετικά κρίσιμου καλλιεργητικού έτους, χιλιάδες στρέμματα έμειναν χωρίς νερό, με τους παραγωγούς να παρακολουθούν ανήμποροι τις καλλιέργειές τους να καταστρέφονται, παρά τις έγκαιρες προειδοποιήσεις και τα επανειλημμένα αιτήματα προς τους αρμόδιους φορείς

Με κοινή πρωτοβουλία και σε ένδειξη έντονης αγανάκτησης, τέσσερις μεγάλοι αγροτικοί συνεταιρισμοί της Λάρισας κατέθεσαν την Τετάρτη μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, ζητώντας τη δικαστική διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών για τη χαοτική και ανεξήγητα προβληματική διαχείριση των υδάτινων πόρων κατά την αρδευτική περίοδο του 2025.

Η μηνυτήρια αναφορά κατατέθηκε από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Θεσσαλών Τοματοπαραγωγών με έδρα τη Λάρισα, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λαρισαίων Αγροτών «Η Νέα Ένωση», με έδρα τη Λάρισα, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Παραγωγής, Τυποποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Πλατυκάμπου, με έδρα τον Πλατύκαμπο, και τον Συνεταιρισμό Αγροτών Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα. Οι συνεταιρισμοί καταγγέλλουν ότι, εν μέσω ενός εξαιρετικά κρίσιμου καλλιεργητικού έτους, χιλιάδες στρέμματα έμειναν χωρίς νερό, με τους παραγωγούς να παρακολουθούν ανήμποροι τις καλλιέργειές τους να καταστρέφονται, παρά τις έγκαιρες προειδοποιήσεις και τα επανειλημμένα αιτήματα προς τους αρμόδιους φορείς.

Οι ευθύνες, όπως υπογραμμίζεται στη μηνυτήρια αναφορά, δεν μπορεί να αποδοθούν απλά στη «στενότητα πόρων» ή στην «κλιματική κρίση», καθώς υπάρχουν σαφείς ενδείξεις κακοδιοίκησης, αδιαφάνειας, ανεπάρκειας και ενδεχομένως αμέλειας από αρμόδιες υπηρεσίες και διοικήσεις.

Η αναφορά αφορά τη διαχείριση των υδάτων κατά την αρδευτική περίοδο του 2025, η οποία εξελίχθηκε σε πρωτοφανή καταστροφή για την παραγωγή και τα εισοδήματα των αγροτών του κάμπου της Λάρισας. Οι συνεταιρισμοί ζητούν τη δικαστική διερεύνηση ευθυνών και την άμεση απόδοση λογοδοσίας από τους αρμόδιους φορείς. Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και άμεσα συνδεδεμένο με τη βιωσιμότητα της ελληνικής αγροτικής παραγωγής και της επαρχίας ευρύτερα.

«Συστημική αποτυχία» – «Ζητείται δικαιοσύνη και λογοδοσία»

Σε κοινή τους δήλωση οι τέσσερις πρόεδροι των συνεταιρισμών τονίζουν τα εξής:

«Εκ του αποτελέσματος συνάγεται ότι η διαχείριση του αρδευτικού ύδατος δεν ήταν η ενδεδειγμένη, με αποτέλεσμα να προκληθούν καταστροφές στις καλλιέργειες, είτε ολοκληρωτικές, είτε μερικές. Συγκεκριμένα, υπολογίζουμε ότι 5.000 στρέμματα καταστράφηκαν ολικά και άλλα 5.000 στρέμματα υπέστησαν μερική καταστροφή (βαμβάκι, βιομηχανική ντομάτα, αραβόσιτος και μηδική).

Ο αντίκτυπος στις οικογένειες και στις τοπικές κοινωνίες είναι πολύ μεγάλος. Θα λείψουν χρήματα απαραίτητα για την επιβίωση των μελών μας. Εγκαίρως είχαμε επισημάνει με παρεμβάσεις προς τους αρμοδίους τον διαφαινόμενο κίνδυνο, αλλά οι αρμόδιοι φορείς αποποιούνταν των ευθυνών τους.

Σήμερα, με τη λήξη της αρδευτικής περιόδου, αφουγκραζόμενοι την οργή και την αγανάκτηση των μελών μας, την απαίτηση της δίκαιης κατανομής του νερού και προς αποφυγή επανάληψης αυτών των καταστάσεων στο μέλλον και ειδικά στην επόμενη αρδευτική περίοδο, ζητάμε από τις αρμόδιες αρχές τη διερεύνηση πιθανών σκοπιμοτήτων ή και αμέλειας αναφορικά με τη διαχείριση των υδάτων από κάθε αρμόδιο φορέα, με σκοπό την απόδοση δικαιοσύνης.

Πέραν των ανωτέρω και εκπροσωπώντας τα χιλιάδες μέλη των συνεταιρισμών μας, απαιτούμε από την πολιτεία την αποκατάσταση των ζημιών μας τόσο με οικονομικά μέτρα στήριξης των κατεστραμμένων, όσο και με την ολοκλήρωση των μεγάλων αρδευτικών έργων της Θεσσαλίας, όπως του Αχελώου, του Μουζακίου, της Σκοπιάς κ.ά.), που συνεχώς εξαγγέλλονται, αλλά δεν βλέπουμε να υλοποιούνται. Θεωρούμε ότι η ορθολογική διαχείριση του πόρου και η αποφυγή καταστροφών σε δυναμικές καλλιέργειες αποτελεί εχέγγυο για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, που αποτελεί πυλώνα της οικονομίας μας, όσο και εθνική στρατηγική.

Ζητείται δικαιοσύνη και λογοδοσία. Απαιτούμε:

Διερεύνηση του ποιοι έλαβαν (ή δεν έλαβαν) κρίσιμες αποφάσεις.

Ποιοι φορείς παρέβησαν τα καθήκοντά τους ή αγνόησαν τις ανάγκες των παραγωγών.

Αν υπήρξε σκοπιμότητα ή απλώς ανευθυνότητα.

Το πλήγμα για τον κάμπο της Λάρισας είναι τεράστιο: Παραγωγές χάθηκαν, εισοδήματα εξαϋλώθηκαν, οικογένειες αγροτών κινδυνεύουν με οικονομική κατάρρευση. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να περάσει χωρίς απαντήσεις και συνέπειες. Οι αγρότες της Λάρισας ζητάνε απαντήσεις και αποζημιώσεις. Αυτό δεν είναι ένα ακόμα “γραφειοκρατικό λάθος”. Είναι μια συστημική αποτυχία».