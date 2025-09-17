Υπό ευνοϊκές συνθήκες η φετινή πορεία του εβρίτικου πεπονιού

Ευνοϊκά εξελίσσεται η καλλιέργεια του πεπονιού στον Έβρο και αντίστοιχα θετικές εξελίξεις χαρακτηρίζουν την προώθησή του. Μιλώντας για το προϊόν και την πορεία του στην «ΥΧ», ο γεωπόνος και επί χρόνια καλλιεργητής Βαγγέλης Δέδογλου εξηγεί ότι οι κλιματικές συνθήκες δεν ευνόησαν την ανάπτυξη μυκητολογικών ασθενειών.

«Είχαμε ξεροβόρια και δεν είχαμε σχετική υγρασία, άρα οι συνθήκες ήταν απαγορευτικές για ανάπτυξη παθογόνων. Το πεπόνι είναι ανθεκτικό στις αρκετά υψηλές θερμοκρασίες που σημειώθηκαν», επισημαίνει ο ίδιος, διευκρινίζοντας πως κάθε αγρός απαιτεί διαφορετική διαχείριση στην άρδευση ακόμη κι αν πρόκειται για γειτονικούς, αφού πρώτα γίνει αξιολόγηση.

Η συγκομιδή ξεκίνησε στις αρχές Αυγούστου με τα πολύ πρώιμα πεπόνια, τα οποία κατευθύνονται κυρίως προς την κουζίνα των παραγωγών. «Η συγκομιδή για εμπορικούς σκοπούς άρχισε το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου και σταδιακά κορυφώθηκε το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη. Θα συνεχιστεί μέχρι τον Οκτώβρη τόσο για το Κρεμαστό, που πρωταγωνιστεί σε στρέμματα, όσο και για τη Χρυσή Κεφαλή, που είναι όψιμο», περιγράφει ο κ. Δέδογλου.

Υποστηρίζοντας την οψιμότητα, ο ίδιος υπογραμμίζει ότι η σπορά πρέπει να γίνεται από το τέλος Μαΐου και έπειτα, καθώς οι κλιματολογικές συνθήκες στην περιοχή την ευνοούν. Φέτος, έγιναν και τον Ιούνιο λίγες σπορές και τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά. Η μόνη ανησυχία που έχει είναι να μην προκύψουν πρώιμες παγωνιές στις αρχές Οκτωβρίου, δηλαδή την περίοδο που ολοκληρώνεται η ωρίμανση των πεπονιών.

Μεγάλο στοίχημα το ράφι

Το στοίχημα για τις δύο ποικιλίες του φημισμένου εβρίτικου πεπονιού είναι το ράφι. Ο ίδιος εξηγεί ότι παράλληλα με τις αγορές του Έβρου κατευθύνεται στις λαχαναγορές της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Και οι δύο ποικιλίες έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, αλλά το Κρεμαστό καλλιεργείται σε μεγάλες εκτάσεις τα τελευταία χρόνια. «Δεν έχει τη μακρά ιστορία της Χρυσής Κεφαλής, αλλά χαρακτηρίζεται από ανθεκτικότητα και γλυκύτητα. Οι αγορές το ζητούν, γιατί παρουσιάζει ομοιομορφία. Επιπλέον, δεν έχει μεγάλο μέγεθος, κάτι που προτιμούν οι καταναλωτές», αιτιολογεί ο κ. Δέδογλου.

Το καλό νέο για το εβρίτικο πεπόνι, που έχει γράψει χρυσές σελίδες ιστορίας και πολλά εμπορικά χιλιόμετρα, αφορά την προσπάθεια ενός ιδιώτη να προωθήσει και τις δύο ποικιλίες σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ο κ. Δέδογλου εκτιμά ότι, αν ανοίξει μια μεγάλη αγορά σε κάποια από αυτές τις χώρες, οι ντόπιοι παραγωγοί θα αυξήσουν τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις. «Το ενθαρρυντικό είναι ότι η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά», τονίζει, εξηγώντας ότι στα συγκριτικά πλεονεκτήματα είναι η ποιότητα, η γεύση και η οψιμότητα. Απέναντι στην προοπτική αυτή, ο ίδιος υπερασπίζεται τις ορθές καλλιεργητικές πρακτικές. «Να παντρέψουμε τις παραδοσιακές με τις σύγχρονες μεθόδους για να προωθήσουμε στην αγορά ποιοτικό και ανταγωνιστικό προϊόν. Οι παραγωγοί πρέπει να τηρούν αυστηρά την αμειψισπορά», υπογραμμίζει, θυμίζοντας ότι με συγκεκριμένες δράσεις της ΠΕ Έβρου που στηρίζει τους αγρότες αδιάλειπτα αντιμετώπισαν τα παθογόνα, αλλά χρειάζεται προσοχή για να μην τα συναντήσουν ξανά.