Λάρισα: Έκτακτη σύσκεψη κτηνοτρόφων Θεσσαλίας στον Τύρναβο

Σε απόγνωση είναι οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας που βλέπουν ότι τα κρούσματα της ευλογιάς εξακολουθούν να απειλούν με αφανισμό το ζωικό κεφάλαιο αιγοπροβάτων. Ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό, διαφορετικά προειδοποιούν με κινητοποιήσεις.

Το 1/3 των αιγοπροβάτων στη Θεσσαλία περίπου 94.600 αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί από την αρχή της εκδήλωσης της ευλογιάς. Σε έκτακτη σύσκεψη στον Τύρναβο, οι κτηνοτρόφοι αποφάσισαν ομόφωνα να προκριθεί η λύση του εμβολιασμού των ζώων.

Από τα μέσα Ιουλίου η Περιφέρεια Θεσσαλίας εφαρμόζει ράπιντ τεστ στα αμνοερίφια, 4.000 την εβδομάδα και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι μειώνεται ο αριθμός των θετικών κρουσμάτων.

Το μεσημέρι της Τετάρτης στην Ελασσόνα συγκαλείται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανάλογη σύσκεψη, παρουσία του υφυπουργού, Χρήστου Κέλλα.