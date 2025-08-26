Θεσσαλία: Σοβαρό το υδατικό πρόβλημα στον Νομό Λάρισας, πολλές οι συνέπειες στον πρωτογενή τομέα

«Η συνεργασία των αρμόδιων φορέων για τη διαχείριση του νερού, δυστυχώς, δεν ήταν η πρέπουσα, με αποτέλεσμα η Λάρισα να βρεθεί σε μειονεκτική θέση έναντι των υπολοίπων περιοχών. Οι ζημιές, που δημιουργήθηκαν σε καλλιέργειες όπως η βιομηχανική ντομάτα και ο αραβόσιτος, είναι σε αυτό το στάδιο ανεπανόρθωτες. Οι ευθύνες βαρύνουν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, κατ’ αναλογία του καθενός, που διαχειρίστηκαν το υδατικό απόθεμα της Λίμνης Πλαστήρα και τη διανομή του».

Αυτά αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωσή του ο Γεωπονικός Σύλλογος Λάρισας, ο οποίος καλεί τους τοπικούς φορείς, αλλά και τους φορείς διαχείρισης των υδάτινων πόρων στη λεκάνη της Θεσσαλίας, να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και της κρισιμότητας των καιρών, ώστε να μην επαναληφθούν ανάλογες καταστάσεις στο μέλλον.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Συλλόγου:

«Για ακόμη μία χρονιά βιώσαμε ως κλάδος το υδατικό πρόβλημα, που ταλανίζει τον νομό μας τα τελευταία 50 και πλέον χρόνια, και βλέπουμε, δυστυχώς, τις “άνυδρες” χρονιές να εμφανίζονται πιο συχνά σε σχέση με το παρελθόν. Με μεγάλη μας λύπη διαπιστώσαμε την ανεπανόρθωτη ζημιά που υπέστησαν οι εαρινές καλλιέργειες του νομού μας, οι οποίες εξαρτώνται άμεσα από την άρδευση επιφανειακών υδάτων που προέρχονται από τον ποταμό Πηνειό και τροφοδοτούνται από τη Λίμνη Πλαστήρα κατά τους θερινούς μήνες, όταν δηλαδή οι ανάγκες της άρδευσης είναι αυξημένες.

Όπως έγινε και επίσημα γνωστό σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαρτίου 2025, με διοργανωτές την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, το διαθέσιμο υδατικό απόθεμα της Λίμνης Πλαστήρα ήταν περιορισμένο λόγω του ιδιαίτερα άνυδρου χειμώνα. Συγκεκριμένα, το πλεόνασμα ανερχόταν σε περίπου 70 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού (ύψος στάθμης 787,3 μ. στο φράγμα του Μέγδοβα), ποσότητα που υποστηρίχθηκε και από την εξοικονόμηση της προηγούμενης αρδευτικής περιόδου.

Κατά τον βροχερό Μάιο υπήρξε επιπλέον εξοικονόμηση, καθώς ανέβηκε η στάθμη του νερού στο φράγμα Μέγδοβα (788 μ.), ενώ ταυτόχρονα καθυστέρησε και η έναρξη της αρδευτικής περιόδου. Παρά τις δεσμεύσεις που δόθηκαν από όλους τους αρμόδιους φορείς στη σύσκεψη της 24ης Μαρτίου για δίκαιη και ισόνομη κατανομή νερού στις αρδευτικές περιοχές της περιφέρειας, η κατάσταση εξελίχθηκε αρνητικά.

Μέχρι τις 17 Ιουλίου 2025 είχε εκταμιευθεί από τη λίμνη σχεδόν η μισή διαθέσιμη ποσότητα νερού. Ωστόσο, στον Νομό Λάρισας είχε φτάσει ελάχιστη ποσότητα. Συγκεκριμένα, ενώ υπήρχαν διαθέσιμα στη λίμνη περίπου 40 εκατ. κ.μ., στη Λάρισα έφτασε μόλις 1 εκατ. κ.μ., με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες των καλλιεργειών.

Η συνεργασία των αρμόδιων φορέων, δυστυχώς, δεν υπήρξε η ενδεδειγμένη, με συνέπεια η Λάρισα να βρεθεί σε μειονεκτική θέση έναντι άλλων περιοχών. Οι ζημιές που προκλήθηκαν σε καλλιέργειες όπως η βιομηχανική ντομάτα και ο αραβόσιτος είναι ανεπανόρθωτες, ενώ άλλες καλλιέργειες, με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην ξηρασία, όπως το βαμβάκι και η μηδική, έφτασαν στα όριά τους. Το υδατικό στρες που υπέστησαν τα φυτά κατά τα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης και καρπόδεσης δεν μπορεί να αποκατασταθεί, ακόμη κι αν υπάρξει επαρκής άρδευση στα επόμενα στάδια.

Οι οικονομικές συνέπειες για την περιοχή θα είναι τεράστιες, προστιθέμενες στις δυσκολίες που ήδη αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος μετά τις καταστροφές από τις κακοκαιρίες Daniel και Elias (2023), καθώς και την κακή παραγωγική χρονιά που ακολούθησε (2024).

Ο Γεωπονικός Σύλλογος Λάρισας θεωρεί ότι οι ευθύνες βαρύνουν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, κατ’ αναλογία του καθενός, που διαχειρίστηκαν το υδατικό απόθεμα της Λίμνης Πλαστήρα και τη διανομή του. Με αίσθημα ευθύνης, ο Σύλλογος οφείλει να προειδοποιήσει την πολιτεία, τους τοπικούς φορείς και τους φορείς διαχείρισης των υδάτινων πόρων στη λεκάνη της Θεσσαλίας να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και της κρισιμότητας των καιρών, ώστε να μην υπάρξουν ανάλογες καταστάσεις στο μέλλον».