Βιομηχανική ντομάτα: Ήρθε μαζεμένη η παραγωγή, ανησυχίες για την απορρόφηση

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξελίσσεται η φετινή καλλιεργητική περίοδος για τη βιομηχανική ντομάτα, ωστόσο δεν λείπουν οι ανησυχίες για την τελική απορρόφηση της παραγωγής. Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι η φετινή συσσώρευση της παραγωγής θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη διαδικασία παράδοσης στα εργοστάσια, καθώς σε πολλές περιοχές οι αποδόσεις είναι ιδιαίτερα αυξημένες και ταυτόχρονα οι καρποί έχουν ωριμάσει σχεδόν την ίδια χρονική στιγμή.

Αν συνυπολογιστεί ότι οι στρεμματικές αποδόσεις κινούνται σε επίπεδα αρκετά υψηλότερα από τα συμβατικά όρια που είχαν συμφωνηθεί μεταξύ παραγωγών και μεταποιητών, το ζήτημα της πλεονάζουσας ποσότητας αποτελεί το μείζον θέμα για την τρέχουσα περίοδο. Οι ανάγκες των εργοστασίων για τον προγραμματισμό της φετινής περιόδου φαίνεται να έχουν ήδη καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ανασφάλεια σχετικά με το τι θα συμβεί με τις επιπλέον ποσότητες που θα παραχθούν.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες συμβάσεις, οι αποδόσεις κινούνται περίπου στους 9,5 τόνους ανά στρέμμα. Ωστόσο, η φετινή χρονιά δείχνει ότι πολλοί παραγωγοί ξεπέρασαν τους 14 και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και τους 15 τόνους, γεγονός που γεννά ερωτήματα για τη διάθεση αυτής της παραγωγής. Το πρόβλημα επιτείνεται από το γεγονός ότι η ντομάτα δεν μπορεί να παραμείνει για πολύ στα χωράφια, καθώς υπάρχει άμεσος κίνδυνος υποβάθμισης της ποιότητας και απώλειας μέρους της παραγωγής.

Από την πλευρά της, η μεταποίηση προβάλλει ως βασικό επιχείρημα τις πιέσεις που δέχεται από τον διεθνή ανταγωνισμό, ιδιαίτερα από τις εισαγωγές κινέζικου τοματοπολτού. Η παρουσία φθηνότερου προϊόντος στις διεθνείς αγορές συμπιέζει τις τιμές στο εσωτερικό και δυσχεραίνει τη διαχείριση της εγχώριας παραγωγής.

Προβληματισμός στα Φάρσαλα για την τύχη των πλεοναζόντων ποσοτήτων

Ο Μιλτιάδης Αγγελακόπουλος, παραγωγός από τα Φάρσαλα, τονίζει ότι ήδη εργοστάσιο της περιοχής κάνει λόγο για ένα ποσοστό επιπλέον 20% στις παραλαβές, χωρίς ωστόσο να δεσμεύεται για την απορρόφηση της πλεονάζουσας ποσότητας πέραν των συμβατικών του υποχρεώσεων. «Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η πλεονάζουσα παραγωγή θα μείνει στα χωράφια ή θα πουληθεί σε πολύ χαμηλές τιμές», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος προσθέτει ότι «η καλλιεργητική περίοδος πήγε καλά· οι αποδόσεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά –με ανεβασμένα τα σάκχαρα της ντομάτας– ήταν ικανοποιητικά. Ωστόσο, η συγκέντρωση της παραγωγής σε ένα στενό χρονικό πλαίσιο δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα τόσο στον δικό μας προγραμματισμό όσο και σε εκείνον των εργοστασίων».

Οι ντομάτες ωρίμασαν ταυτόχρονα στην Καρδίτσα

Στην Καρδίτσα, οι ανησυχίες είναι παρόμοιες. Ο Κώστας Αλεξίου, πρόεδρος της Ομάδας Παραγωγών Ντομάτας Καρδίτσας, δηλώνει ότι η φετινή παραγωγή είναι σημαντικά αυξημένη. «Οι ντομάτες ωρίμασαν όλες μαζί, με αποτέλεσμα να αλλάξει ο προγραμματισμός τόσο στη συλλογή όσο και στη μεταποίηση», επισημαίνει.

Ο ίδιος τονίζει ότι η πλεονάζουσα ποσότητα, πέραν των συμβάσεων, θα επηρεάσει άμεσα το εισόδημα των παραγωγών. «Οι καιρικές συνθήκες βοήθησαν στην ωρίμανση· ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος ένα μέρος της παραγωγής να μη συγκομιστεί εγκαίρως», υπογραμμίζει. Παράλληλα, σημειώνει ότι, παρότι οι καλλιεργούμενες εκτάσεις στην περιοχή είναι μειωμένες κατά 10% σε σχέση με πέρυσι, η φετινή παραγωγή εμφανίζεται σημαντικά αυξημένη – γεγονός που επιβεβαιώνει το μέγεθος της πρόκλησης.

Συλλογή όλο τον Σεπτέμβριο στον Δομοκό

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η συγκομιδή της βιομηχανικής ντομάτας και στο οροπέδιο του Δομοκού. Ο Αποστόλης Παπαδόπουλος, πρόεδρος της Ομάδας Παραγωγών Βιομηχανικής Ντομάτας Δομοκού, αναφέρει ότι η εικόνα είναι ικανοποιητική συγκριτικά με προηγούμενες χρονιές. «Τα χωράφια ξεπερνούν τους 10 τόνους και η συγκομιδή θα συνεχιστεί καθ’ όλο τον Σεπτέμβριο, εφόσον μας το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες», σημειώνει. Ωστόσο, και εδώ ο προβληματισμός για τις πλεονάζουσες ποσότητες είναι έντονος. Όπως εξηγεί ο κ. Παπαδόπουλος, το ζήτημα δεν είναι μόνο η αυξημένη παραγωγή, αλλά και η δυνατότητα των εργοστασίων να απορροφήσουν το σύνολό της στον προβλεπόμενο χρόνο.

Συνοπτικά, η φετινή χρονιά αναδεικνύει ξεκάθαρα τις αντιφάσεις της ελληνικής βιομηχανικής ντομάτας. Από τη μία πλευρά, οι ντοματοπαραγωγοί πέτυχαν υψηλές αποδόσεις και ποιοτικά χαρακτηριστικά που μπορούν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στο προϊόν. Από την άλλη, η συγκυρία των διεθνών τιμών, η πίεση από τον ανταγωνισμό και η έλλειψη ευελιξίας στην απορρόφηση της παραγωγής δημιουργούν ένα διαφορετικό κλίμα. Οι συζητήσεις μεταξύ παραγωγών και εργοστασίων για τη διαχείριση της πλεονάζουσας ποσότητας βρίσκονται σε εξέλιξη. Ωστόσο, η ουσία είναι ότι πολλοί παραγωγοί φοβούνται πως θα αναγκαστούν να πουλήσουν σε χαμηλές τιμές ή ακόμη και να αφήσουν ποσότητες αδιάθετες στα χωράφια.