Λεύκωμα-«πρεσβευτής» για τον αμπελώνα του Κιλκίς από την περιφέρεια

Ενα λεύκωμα με… αποστολή να κάνει γνωστή την οινική παράδοση της περιοχής του Κιλκίς και τα εξαιρετικά και ποιοτικά κρασιά που παράγονται εκεί δημιούργησε πριν από λίγο καιρό η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με τη συνδρομή της ΔΑΟΚ Κιλκίς και του έμπειρου γεωπόνου της υπηρεσίας σε θέματα αμπελοκαλλιέργειας, Βασίλη Ιωαννίδη.

Το νέο λεύκωμα, booklet για την ακρίβεια, δεν είναι απλώς μια καταγραφή. «Είναι ένα εργαλείο προβολής, ένα κάλεσμα στους ταξιδιώτες να κάνουν μια μικρή παράκαμψη από τον δρόμο και να ανακαλύψουν έναν τόπο με γεύση, ιστορία και φιλοξενία. Αν έστω το 0,5% των τουριστών που περνά από τα σύνορα κατευθυνθεί προς τη Γουμένισσα, η περιοχή θα γνωρίσει μια νέα εποχή εξωστρέφειας», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Ιωαννίδης.

Όπως τονίζει, παρότι ο αμπελώνας καλύπτει μόλις το 0,5% της καλλιεργούμενης έκτασης της ΠΕ Κιλκίς, η συνεισφορά του στο αγροτικό εισόδημα είναι πολλαπλάσια. Πάνω από 1.100 αγρότες ασχολούνται με την αμπελοκαλλιέργεια, με επίκεντρο τις πλαγιές του Πάικου και την ιστορική ζώνη της Γουμένισσας.

Γουμένισσα, η καρδιά του κρασιού

Το στολίδι του αμπελώνα, όπως αναφέρεται στο booklet, είναι η ζώνη ΠΟΠ Γουμένισσας. Εκεί παράγεται το 85% των οινοποιήσιμων σταφυλιών της περιοχής, με ποικιλίες όπως το Ξινόμαυρο και η Νεγκόσκα να αποτελούν το οινικό σήμα κατατεθέν.

Η ετήσια παραγωγή ξεπερνά τους 3.100 τόνους, με σχεδόν ισομερή κατανομή μεταξύ ερυθρών και λευκών ποικιλιών. Ο αμπελώνας του Κιλκίς φιλοξενεί 38 ποικιλίες σε 838 εκτάρια. Οι λευκές ποικιλίες γνωρίζουν εντυπωσιακή άνοδο: Το Ασύρτικο υπερδεκαπλασίασε τις εκτάσεις του, η Μαλαγουζιά τις πενταπλασίασε, ενώ το Sauvignon blanc και το Chardonnay τις τριπλασίασαν.

Το Merlot διπλασίασε την παρουσία του, δείχνοντας τη δυναμική της περιοχής. Στο λεκανοπέδιο των Μουριών, η ποικιλία Crimson αποτέλεσε για χρόνια το βασικό εξαγώγιμο προϊόν. Πλέον, τη θέση της διεκδικεί η Pristine με αποκλειστικά δικαιώματα για την Ελλάδα από την ομάδα «Μακεδονικοί Αμπελώνες» στην Τέρπυλλο.

Αμπελοκαλλιέργεια με όραμα

Τα τελευταία 15 χρόνια, η έκταση του αμπελώνα βρίσκεται σε συνεχή ανοδική πορεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αμπελουργικού Μητρώου, η αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων από το 2008 μέχρι το 2025 ξεπερνά το 60%. Με τις νέες άδειες φύτευσης να πλησιάζουν τα 100 επιπλέον εκτάρια, η περιοχή δείχνει έτοιμη να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση της στον ελληνικό και ευρωπαϊκό οινικό χάρτη.

Το εικοσάφυλλο λεύκωμα συνδυάζει την αγροτική παραγωγή με την τουριστική προβολή και ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει στα ελληνικά και αγγλικά, με στόχο να μοιραστεί στους εκατομμύρια τουρίστες που περνούν από τις πύλες εισόδου της χώρας – κυρίως από τους Ευζώνους. «Δυόμισι εκατομμύρια τουρίστες διέρχονται από τα σύνορά μας. Κάποιοι από αυτούς είναι και ευκατάστατοι Βαλκάνιοι. Για αυτούς δεν είναι τίποτα να πάνε λίγα χιλιόμετρα παραπάνω από το Πολύκαστρο, να πάνε στη Γουμένισσα να πάρουν κρασί. Περνάει τόσος κόσμος μέσα από το Κιλκίς και δεν ξέρουν ότι δίπλα τους υπάρχουν οινοποιεία. Άρα, λοιπόν, θα είναι κυρίως τουριστικό, διαφημιστικό. Για το κρασί, για την προώθηση του αμπελώνα του Κιλκίς», καταλήγει ο κ. Ιωαννίδης.