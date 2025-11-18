Καθολική απογοήτευση για τις τιμές βάμβακος στην ελληνική επικράτεια

Στρωμένος με εμπόδια είναι ο δρόμος της φετινής χρονιάς για τους Έλληνες βαμβακοπαραγωγούς, οι οποίοι σε κάποιες περιοχές βλέπουν τη διαδικασία της συγκομιδής να καθυστερεί και τις στρεμματικές αποδόσεις να κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών, ενώ δεν λείπουν και τα προβλήματα με τις προσβολές από εντομολογικούς εχθρούς.

Ωστόσο, ο μεγαλύτερος «πονοκέφαλος» απορρέει από τον συνδυασμό της αδικαιολόγητα χαμηλής –με βάση την ποιότητα– τιμής παραγωγού με το αυξημένο κόστος παραγωγής, σε μια συγκυρία που οι αγρότες αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας και εξωθούνται σε μη ικανοποιητικές συμφωνίες.

Θεσσαλία: Πανικός για τη νέα πτώση

Αρκετοί ήταν οι παραγωγοί που έσπευσαν να κλείσουν τιμές γύρω στα 40 λεπτά (είχαν παραδώσει με ανοιχτή τιμή το προηγούμενο διάστημα) στα εκκοκκιστήρια, βλέποντας και αυτή την εβδομάδα τη διεθνή τιμή του βαμβακιού να υποχωρεί. Από τη στιγμή που οι περισσότεροι έχουν ανάγκη ρευστότητας ενόψει του χειμώνα, αλλά και των σπορών, το κλείσιμο της συμφωνίας σε μία τιμή της τάξης των 40 λεπτών ήταν μονόδρομος, αν και αυτή δεν ικανοποιεί κανέναν. Βέβαια, όσοι έχουν τα οικονομικά αποθέματα ή τον αποθηκευτικό χώρο δεν βιάζονται, προσδοκώντας σε μία καλύτερη τιμή το επόμενο διάστημα. Το μέλος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος (ΔΟΒ) και πρόεδρος του ΤΟΕΒ Τιτανίου, Βασίλης Γιαννάκος, εκφράζει τον προβληματισμό των παραγωγών για τη χαμηλή εμπορική τιμή του προϊόντος και το αυξημένο κόστος παραγωγής. «Σήμερα, υπάρχει μία κακή ψυχολογία, με τους παραγωγούς να προβληματίζονται για τον προγραμματισμό των χειμερινών ή εαρινών σπορών. Όσοι καλλιεργήσουν και τη νέα χρονιά βαμβάκι, θα το κάνουν με πόνο ψυχής, ελλείψει άλλης επιλογής, προσδοκώντας σε μία απλή ενίσχυση που θα προσφέρει η Συνδεδεμένη, καθώς η εμπορική τιμή και το τσεκ μετά βίας καλύπτουν τα αυξημένα καλλιεργητικά έξοδα και τις εισφορές στον ΕΛΓΑ», τονίζει.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, αυτό που δυσαρεστεί τους βαμβακοπαραγωγούς είναι ότι «η αγορά δεν επιβραβεύει το ποιοτικό βαμβάκι, με αποτέλεσμα, λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής, οι εργασίες που γίνονται να είναι οι τελείως απαραίτητες. Αυτό, κάποια στιγμή, θα λειτουργήσει επιβαρυντικά για το προϊόν και τον ίδιο τον παραγωγό».

Μια άλλη προοπτική, εμφανώς θετική για την παραγωγή και την εμπορία του βαμβακιού, δίνει με δηλώσεις του στην «ΥΧ» ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού «Cotton Farsala», Σάββας Παχατίρογλου. Ο συνεταιρισμός αριθμεί περίπου 150 μέλη, τα οποία καλλιεργούν συνολικά 25.000 στρέμματα, τα περισσότερα με βαμβάκι και τα υπόλοιπα με δημητριακά, ελαιοκράμβη και ντομάτα.

«Όπως είναι γνωστό, ο συνεταιρισμός μας δουλεύει το πρώην εργοστάσιο της Επιλέκτου Κλωστοϋφαντουργίας φασόν, εκκοκκίζοντας το προϊόν, το οποίο στη συνέχεια προωθούμε στη διεθνή αγορά – Γαλλία, Ελβετία, Ιταλία. Παράγουμε περίπου 4.000 τόνους σύσπορο, 1.500 τόνους εκκοκκισμένο και 1,7 τόνους βαμβακόσπορο. Το ενδιαφέρον της διεθνούς αγοράς για ποιοτικό βαμβάκι είναι αυξημένο και αυτό μας ικανοποιεί, γιατί ουσιαστικά επιβραβεύει τις προσπάθειες και τις επενδύσεις που κάνουμε για να παραγάγουμε ένα ποιοτικό προϊόν, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο κυτίο του χρώματος, το μήκος της ίνας και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά, εφαρμόζοντας προγράμματα αναγεννητικής γεωργίας με cover crops, που έχουν στόχο τη δέσμευση του αζώτου, τη βελτιστοποίηση εδάφους και στη συνέχεια τη χλωρά λίπανση, με ενσωμάτωση μέσα στο χώμα, αναπτύσσοντας τη βιοποικιλότητα μετά τη στελεχοκοπή», αναφέρει.

Αυτό το διάστημα, τα μέλη του συνεταιρισμού προετοιμάζουν τα χωράφια τους για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, εφαρμόζοντας το πρωτόκολλο «green cotton», με στόχο τη δέσμευση του αζώτου, ή το πρόγραμμα «cravel crop», μετά τη στελεχοκοπή, όπως και την εφαρμογή χλωρής λίπανσης την άνοιξη – τακτική που συμβάλλει στη διατήρηση του ποιοτικού εδάφους, μειώνοντας τα ζιζάνια.

Κεντρική Μακεδονία: Επισκιάστηκε η ποιοτική παραγωγή

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώνεται η φετινή συγκομιδή βάμβακος, καθώς οι καιρικές συνθήκες και οι καλλιεργητικές πρακτικές συνέβαλαν καθοριστικά στην ποσοτική και ποιοτική απόδοση της παραγωγής. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του ΑΣ Επισκοπής «Ο Αλέξανδρος», Στέφανος Νταούκας, η συγκομιδή κύλησε ομαλά, με το 98% των εκτάσεων να έχει ήδη συγκομιστεί, ενώ απομένουν ελάχιστα «δεύτερα χέρια».

Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα ίνας και ικανοποιητικές αποδόσεις, γεγονός που είχε γεμίσει με αισιοδοξία τους παραγωγούς. Ωστόσο, η ικανοποίηση αυτή επισκιάστηκε από τη στασιμότητα των τιμών, που κυμαίνονται στα 37-38 λεπτά το κιλό. Η απογοήτευση για αυτή την εξέλιξη είναι διάχυτη, καθώς οι παραγωγοί βλέπουν τις διεθνείς τιμές να παραμένουν καθηλωμένες, παρά την ποιότητα του ελληνικού προϊόντος.

Όπως τονίζει ο κ. Νταούκας, η αβεβαιότητα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, οι γεωστρατηγικές εντάσεις και οι διακυμάνσεις των χρηματιστηρίων επηρεάζουν άμεσα το βαμβάκι, το οποίο ως χρηματιστηριακό προϊόν είναι ιδιαίτερα ευάλωτο. «Δεν μπορούμε να παράγουμε συμβατικό προϊόν σε μια αγορά που ανταγωνίζεται χώρες με πολύ χαμηλότερο κόστος παραγωγής», τονίζει χαρακτηριστικά. Η λύση, όπως προτείνεται, βρίσκεται στην ενίσχυση της ταυτότητας του ελληνικού βαμβακιού. Μέσα από πιλοτικούς αγρούς και εκπαιδευτικά προγράμματα, επιχειρείται η αλλαγή των καλλιεργητικών πρακτικών και η ανάδειξη του προϊόντος ως ποιοτικό και επώνυμο.

«Η Ευρώπη και η χώρα μας πρέπει να επενδύσουν στο brand των αγροτικών προϊόντων», σημειώνει ο κ. Νταούκας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για στρατηγική διαφοροποίηση.

Αν. Μακεδονία – Θράκη: Ασυγκόμιστο το βαμβάκι στην Ορεστιάδα

Στο 60%-70% βρίσκεται η συγκομιδή βαμβακιού στην Ορεστιάδα. Δυστυχώς, όμως, οι βροχές φρέναραν τη διαδικασία, εντείνοντας την αγωνία των αγροτών. «Όπου μαζεύτηκαν τα πρώτα δεν μαζεύτηκαν τα δεύτερα χέρια. Με τη βροχή δεν μπορούμε να μπούμε στα χωράφια, το βαμβάκι πέφτει κάτω στο χώμα», μεταφέρει ο πρόεδρος της ΕΑΣ Ορεστιάδας, Λάμπης Κουμπρίδης, εξηγώντας ότι δεν ξέρουν πότε θα μπορέσουν να μπουν οι μηχανές για να αλωνίσουν, καθώς είναι βαριές.

Η εικόνα των αποδόσεων, που διαμορφώθηκε από τα συγκομισμένα βαμβάκια, είναι στα 300 κιλά το στρέμμα στα ποτιστικά, ενώ στα ξηρικά αυτές κυμαίνονται στα 100-150 κιλά το στρέμμα. Ο κ. Κουμπρίδης επισημαίνει ότι ορισμένα ποτιστικά δεν κατάφεραν να τα ποτίσουν λόγω φόρτου εργασίας, αλλά και των προβλημάτων που προκάλεσε η διακρατική διαχείριση των υδάτων του ποταμού Άρδα.

«Το πρόβλημα για τους βαμβακοπαραγωγούς είναι μεγάλο, χωρίς κιλά και τιμή», σχολιάζει, καθώς φέτος είναι αμφότερα χαμηλά. Η τιμή κινείται στα 36 λεπτά το κιλό, οπότε οι παραγωγοί που παραδίδουν επιλέγουν να την αφήσουν ανοιχτή, περιμένοντας να ανακάμψει. Στη Θράκη, οι στρεμματικές αποδόσεις είναι χαμηλές, αλλά υπήρχαν και ορισμένες περιπτώσεις με αποδόσεις πάνω από τα 400 κιλά το στρέμμα στη Ροδόπη και τον Έβρο. Ο λόγος των χαμηλών αποδόσεων είναι οι καιρικές συνθήκες και οι προσβολές από σκουλήκι.

Στερεά Ελλάδα: Καλές οι αποδόσεις, με αρνητικό πρόσημο οι τιμές

Με θετικό πρόσημο ως προς το θέμα των στρεμματικών αποδόσεων δείχνει να κλείνει η φετινή χρονιά για το σύνολο των παραγωγών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν βοήθησαν σημαντικά τους παραγωγούς, σε συνδυασμό με τις μειωμένες εμφανίσεις εντόμων, και η χρονιά εξελίχθηκε ικανοποιητικά, με θετικά αποτελέσματα. Μελανό σημείο σε αυτή την εικόνα αποτελούν περιοχές όπως η Κωπαΐδα, όπου η λειψυδρία δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στον προγραμματισμό των καλλιεργητικών φροντίδων.

Μπορεί η παραγωγή να ήταν ικανοποιητική, όμως το «ταμείο» γίνεται με τις τιμές του προϊόντος, οι οποίες δείχνουν να είναι στα «κάτω» τους αυτή την περίοδο, σε σύγκριση με την περσινή. Για τον λόγο αυτόν, ένας σημαντικός αριθμός βαμβακοπαραγωγών δεν έχει πουλήσει ακόμη το προϊόν του.

Σύμφωνα με τον Νίκο Σκουρτιά, γεωπόνο από τη Λιβαδειά, οι αποδόσεις των χωραφιών στην περιοχή του ξεπέρασαν τα 400 κιλά το στρέμμα, κάτι που, όπως ο ίδιος δηλώνει, αποτελεί μια καλή χρονιά. Αναφέρει, ακόμη, ότι στην επαρχία της Λιβαδειάς, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις εμφανίζονται μειωμένες κατά 15% σε σύγκριση με την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο. Η τιμή πώλησης του βαμβακιού αυτές τις ημέρες κυμαίνεται στα 36-37 λεπτά το κιλό.

Κλείνοντας, ο ίδιος δηλώνει ότι υπάρχει μεγάλος προβληματισμός από την πλευρά των παραγωγών για τη νέα καλλιεργητική περίοδο, ωστόσο επιμένει ότι «το βαμβάκι αποτελεί μονόδρομο για την περιοχή, διότι και οι άλλες καλλιέργειες, όπως το καλαμπόκι και η μηδική, έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε νερό, κάτι που αρχίζει να καθίσταται δυσεύρετο».