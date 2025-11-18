Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Προ των πυλών η 7η ημερίδα εκτροφής μηρυκαστικών ζώων

Το Εργαστήριο Ζωοτεχνίας-Εκτροφής Μηρυκαστικών Ζώων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει την 7η Ημερίδα Εκτροφής Μηρυκαστικών Ζώων, με κεντρικό θέμα «Σύγχρονες επεμβάσεις στη διατροφή των μηρυκαστικών».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 στις 10:00 στο αμφιθέατρο «Ησίοδος», στο κτήριο Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Γαιόπολις (ΠΟ Λάρισας – Τρικάλων), προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη του κλάδου.

Στόχος της ημερίδας είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ εκτροφέων, επιστημόνων και επαγγελματιών, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκτροφής μηρυκαστικών. Στο πρόγραμμα της ημερίδας συμμετέχουν ως ομιλητές επιστήμονες από διάφορα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και επαγγελματίες, οι οποίοι θα παρουσιάσουν σύγχρονες προσεγγίσεις και εξελίξεις στον τομέα της εκτροφής μηρυκαστικών.

Εισηγήσεις

Συγκεκριμένα, η πρώτη εισήγηση θα πραγματοποιηθεί από τον καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας, του Πανεπιστημίου του Σάσαρι (Ιταλία), Δρ Αντονέλλο Καννάς, ο οποίος θα παρουσιάσει τις βασικές διατροφικές προκλήσεις των προβατίνων γαλακτοπαραγωγής κατά τη περιγεννητική περίοδο. Ταυτόχρονα, θα παρουσιάζει πρακτικές λύσεις για τη βελτίωση της υγείας και της παραγωγικότητας της εκτροφής.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος, Ανδρέας Φώσκολος, θα παρουσιάσει τη χρήση των πτητικών λιπαρών οξέων ως πρόσθετων σε προβατίνες γαλακτοπαραγωγής κατά την περιγεννητική περίοδο. Τέλος, ο ζωοτέχνης-διατροφολόγος Κωνσταντίνος Δρουμτσέκας θα παρουσιάσει τη νέα σειρά μειγμάτων για βοοειδή ανάπτυξης και πάχυνσης, όπως αναπτύχθηκαν μέσα από την ερευνητική συνεργασία με το Εργαστήριο Ζωοτεχνίας-Εκτροφής Μηρυκαστικών Ζώων και τον κ. Φώσκολο.

Η εφημερίδα «Ύπαιθρος Χώρα» και το ypaithros.gr είναι χορηγοί επικοινωνίας