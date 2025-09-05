Λέσβος: Κάηκαν 1800 στρέμματα γης από τη φωτιά στη Βρίσα

Περίπου 1800 στρέμματα δάσους και καλλιεργήσιμης γης είναι η πρώτη εκτίμηση για το σύνολο της καμένης έκτασης στη Βρίσα Λέσβου από τη χθεσινή πυρκαγιά, σύμφωνα με τη γεωγραφική αποτύπωση της περιοχής από την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Επίσης, σύμφωνα με τους αρμόδιους, αγνοούνται δυο κοπάδια 100 και 80 προβάτων.

Η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο το μεσημέρι της Παρασκευής, ενώ ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο που βρίσκεται στο νησί από την Αγχίαλο συνεχίζει να κάνει ρίψεις σε σημεία που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση επίγειες δυνάμεις και καίνε τα λεγόμενα «καντηλάκια». Στη συνέχεια θα αναλάβει το πυροσβεστικό ελικόπτερο που εδρεύει στο αεροδρόμιο Μυτιλήνης.

Μεγάλη επίγεια δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας παραμένει στην περιοχή ενώ σήμερα θα αναχωρήσουν από το νησί οι 28 πυροσβέστες που έφτασαν χθες από την Ελευσίνα και οι 22 πυροσβέστες με 5 οχήματα που έφτασαν το πρωί από Καβάλα.

Χθες όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας των δύο δήμων, Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, αλλά και της Περιφέρειας ήταν στην περιοχή. Καταλυτικό ρόλο στην κατάσβεση είχε η Ομάδα Πυρόσβεσης Πολιχνίτου, εθελοντικά πυροσβεστικά κλιμάκια από όλο το νησί αλλά και η νεοσύστατη ομάδα νέων Βρίσας Βατερών που με τα μικρά οχήματά τους και γνωρίζοντας τους αγροτικούς και μικρούς δρόμους της περιοχής συμμετείχαν στην κατάσβεση.

«Μια ακόμα καταστροφή στην πολύπαθη Βρίσα, σημειώνει σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος. 1700 στρέμματα έγιναν στάχτη. Τουλάχιστον γλυτώσαμε τα χειρότερα” επισημαίνει μεταξ΄ύ άλλων, ο δήμαρχος.

Στο μεταξύ, όπως αναφέρει, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητα Βρίσας Νίκος Λάσκαρης τη Δευτέρα κλιμάκιο του ΕΛΓΑ φτάνει στο νησί για την καταγραφή των ζημιών.

Με πληροφορίες από ertnews.gr