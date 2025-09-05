Ημαθία: Μειωμένη έως 40% η παραγωγή στα κόκκινα μήλα Ροδοχωρίου

Με μειωμένη παραγωγή αλλά έντονη εμπορική κινητικότητα μπαίνει φέτος η σεζόν για τους μηλοπαραγωγούς των ορεινών περιοχών της Ημαθίας. Στο Ροδοχώρι, που βρίσκεται σε περίπου 600 μέτρα υψόμετρο, στον ορεινό όγκο του Βερμίου, όπου χτυπά η «καρδιά» της μηλοκαλλιέργειας της ευρύτερης περιοχής, οι αγρότες προετοιμάζονται για την συγκομιδή που ξεκινά στις 15 με 20 Σεπτεμβρίου.

Οι αγρότες και οι γεωπόνοι κάνουν λόγο για μια χρονιά που συνδυάζει απώλειες στην παραγωγή αλλά και ευκαιρίες, καθώς παρατηρείται ήδη σημαντική ζήτηση των μήλων της περιοχής.

«Οι παγετοί της άνοιξης έπληξαν την παραγωγή μας. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μείωση στην παραγωγή μήλων σε ποσοστό που κυμαίνεται σε 30%–40%», δήλωσε στο ypaithros.gr ο Ραφαήλ Πουλτίδης, παραγωγός και πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Ροδοχωρίου

Ωστόσο, παρά τις αντιξοότητες που προκάλεσαν οι φετινές καιρικές συνθήκες, η ποιότητα φαίνεται να ευνοεί τους καλλιεργητές. Οι βροχοπτώσεις στις αρχές Αυγούστου, σε συνδυασμό με τις δροσερές συνθήκες που επικράτησαν, επιτάχυναν -σύμφωνα με τους ειδικούς – την ανάπτυξη του χρώματος στις κόκκινες ποικιλίες.

«Μέσα σε λίγες ημέρες, τα μήλα απέκτησαν το βαθύ κόκκινο χρώμα που ζητά η αγορά. Παρά τη μείωση που παρατηρείται στην παραγωγή, υπάρχουν προσδοκίες στους μηλοπαραγωγούς της περιοχής μας γιατί η ζήτηση για το προϊόν είναι μεγάλη από την αγορά. Δεν υπάρχουν αποθέματα, ενώ και στην Ευρώπη η παραγωγή είναι περιορισμένη. Οι τιμές παραγωγού φέτος ενδεχομένως να φτάσουν και στο διπλάσιο σε σχέση με πέρυσι, που ήταν στα 35 λεπτά το κιλό» ανέφερε ο γεωπόνος Κυριάκος Καζεπίδης.