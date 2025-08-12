Λέσβος: Συστάσεις για την πρόληψη επέκτασης ζωονόσων – Χωρίς απόφαση η σύσκεψη στο Λιμενικό Ταμείο

Τη λήψη άμεσων μέτρων για την πρόληψη μετάδοσης ζωονόσων στα νησιά συνιστά με ανακοίνωσή της η Αντιπεριφέρεια Πρωτογενούς Τομέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στην Τουρκία, κοντά στα σύνορα της χώρας μας, στις απέναντι από τα νησιά ακτές.

Όπως σημειώνει η Περιφέρεια «λόγω της εγγύτητας των εστιών και με σκοπό την αποτροπή εισόδου του νοσήματος στη χώρα, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα της κείμενης νομοθεσίας του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για τον Αφθώδη Πυρετό και καλούν τις αρμόδιες αρχές, τους κτηνοτρόφους και τους επαγγελματίες του κλάδου να εφαρμόσουν αυστηρά τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας».

Εν τω μεταξύ σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες με πρωτοβουλία του Λιμενικού Ταμείου για να εξεταστούν τι μέτρα πρέπει να ληφθούν στις πύλες εισόδου της Λέσβου για την πρόληψη μετάδοση της ζωονόσου μέσω οχημάτων και επισκεπτών από τη γείτονα αλλά και από την ηπειρωτική χώρα. Όπως είπε στην ΕΡΤ Αιγαίου ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου δεν ελήφθη κάποια συγκεκριμένη απόφαση, θα επαναληθφεί η συνάντηση αφού δοθούν κάποιες διευκρινήσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και θα επανέλθουν στο τέλος Αυγούστου. Πάντως επί του παρόντος δεν εφαρμόζονται τα μέτρα που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις και κυρίως για οχήματα που εισέρχονται από την Τουρκία και συγκεκριμένα σταθμοί απολύμανσης υποδημάτων και απολυμαντική τάφρος. Στη σύσκεψη συμετείχαν ο Περιφερειάρχης, ο προεδρος του παραρτηματος Αιγαίου του ΓΕΩΤΕΕ, και το λιμεναρχειο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας πάντως τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν άμεσα για τον αφθώδη πυρετο είναι:

Μέτρα βιοπροφύλαξης στις εκμεταλλεύσεις

· Περίφραξη εγκαταστάσεων και απολυμαντική τάφρος για οχήματα.

· Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση χώρων, εξοπλισμού και οχημάτων.

· Περιορισμός εισόδου επισκεπτών και οχημάτων.

· Καραντίνα 21 ημερών για νεοεισαχθέντα ζώα.

· Έλεγχος προέλευσης ζωοτροφών και αποφυγή εισαγωγών από Τουρκία.

· Απαγόρευση εισόδου σε άτομα που έχουν ταξιδέψει πρόσφατα στην Τουρκία.

· Απεντόμωση και καταπολέμηση παρασίτων.

· Κατά την κουρά: χρήση προστατευτικού ιματισμού και ποδονάριων, απολυμαντικό στην είσοδο, συχνή απολύμανση εξοπλισμού.

· Μέτρα βιοασφάλειας στις σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις

· Τήρηση κανόνων υγιεινής και προγραμμάτων καθαρισμού/απολύμανσης.

· Αυστηρή απολύμανση τροχών οχημάτων πριν και μετά τη φόρτωση/εκφόρτωση.

· Μέτρα ατομικής προστασίας για το προσωπικό και τους οδηγούς.

Εντατικοποίηση ελέγχων στα σύνορα

1) Ενημέρωση προσωπικού Λιμενικών και Τελωνειακών Αρχών για αυξημένους ελέγχους.

2) Ενημέρωση ταξιδιωτών για κινδύνους μετάδοσης μέσω αντικειμένων, ιματισμού, υποδημάτων.

3) Απαγόρευση/περιορισμός μεταφοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης από την Τουρκία.

4) Σταθμοί απολύμανσης υποδημάτων και απολυμαντική τάφρος για οχήματα που εισέρχονται από την Τουρκία.

Πηγή: ΕΡΤ