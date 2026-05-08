Λίμνη Βιστωνίδα: Σε ενάμιση χρόνο το Διαχειριστικό Σχέδιο Υδάτων

Η πρόοδος της μελέτης για τη Λίμνη Βιστωνίδα εξετάστηκε κατά την πέμπτη συνάντηση της Τοπικής Επιτροπής Διαχείρισης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), στην οποία συμμετείχε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.

Στη συνάντηση αναλύθηκαν λεπτομερώς τα ζητήματα που επιχειρεί να αντιμετωπίσει η συγκεκριμένη μελέτη, η οποία εκπονείται με ευθύνη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Κυρίως αναλύθηκαν τα βασικά στοιχεία, που αποτελούν και στόχους της μελέτης, όπως ο καθορισμός αιγιαλού και παραλίας, η αντιπλημμυρική προστασία, η βιώσιμη διαχείριση των πόρων και η προστασία του οικοσυστήματος της λιμνοθάλασσας της Βιστωνίδας, που ήταν ενταγμένη ήδη στη συνθήκη Ramsar και στη συνέχεια στο δίκτυο Natura 2000.

Η μελέτη «Διαχειριστικό Σχέδιο Υδάτων Λίμνης Βιστωνίδας – Οριοθέτηση και καθορισμός αιγιαλού-παραλίας» είναι προϋπολογισμού 674.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και όπως τονίστηκε σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τη Λίμνη Βιστωνίδα.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης εκπροσωπήθηκε από τον Συντονιστή της ΑΔΜ-Θ, Δρ. Μηχανικό Περιβάλλοντος, Γεώργιο Καμπά, με άριστη τεχνική γνώση επί του αντικειμένου της μελέτης και των ευρύτερων δράσεων και παρεμβάσεων της ΑΔΜ-Θ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στον τομέα των υδάτων, καθώς και από στελέχη του Φορέα που συμμετέχουν στην ομάδα επίβλεψης της μελέτης.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, εκπρόσωποι του μελετητικού αναδόχου σχήματος παρουσίασαν αναλυτικά τόσο τους στόχους, το περιεχόμενο και τα προβλεπόμενα παραδοτέα της μελέτης, όσο και τα έως σήμερα ολοκληρωμένα στάδια και τις επικείμενες ενέργειες που προβλέπονται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Ιδιαίτερα εποικοδομητικές κρίθηκαν οι τοποθετήσεις και παρεμβάσεις των εμπλεκόμενων φορέων που συμμετείχαν στη συνάντηση, μεταξύ των οποίων το ΓΕΩΤΕΕ, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ο Δήμος Αβδήρων, οι οποίες συνέβαλαν ουσιαστικά στον διάλογο και στην ανταλλαγή απόψεων για τα κρίσιμα ζητήματα που πραγματεύεται η μελέτη.

Κατά κοινή διαπίστωση των συμμετεχόντων, η συνάντηση θεωρήθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη, καθώς υπηρετεί έναν από τους βασικούς στόχους της μελέτης, που είναι η ενεργός συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων σε όλα τα στάδια εκπόνησής της, προκειμένου να διασφαλιστεί μία ολιστική και πολυπαραγοντική προσέγγιση στα ζητήματα διαχείρισης της περιοχής της Λίμνης Βιστωνίδας.

«Σε περίπου ενάμιση χρόνο θα παραδώσουμε μια σπουδαία μελέτη, που θα αποτελέσει το βασικό εγχειρίδιο διαχείρισης ενός σημαντικότατου στοιχείου για τον φυσικό πλούτο της Θράκης, για τη Λίμνη Βιστωνίδα. Σκοπός είναι να βοηθήσουμε την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τους παραλίμνιους Δήμους να υλοποιήσουν όλα τα αναγκαία έργα προστασίας, αλλά και αξιοποίησης ενός οικοσυστήματος με εθνική σημασία, εντός μιας προστατευόμενης περιοχής. Η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων δεν έχει μόνο οικολογική διάσταση, αλλά και αναπτυξιακή. Κι αυτό, στην εποχή της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης οφείλουν να το προτεραιοποιήσουν όλοι, ώστε τα οφέλη από τα περιβαλλοντικά έργα να φτάσουν και στις τοπικές κοινωνίες. Γι’ αυτό και φροντίζουμε Κυβέρνηση, Αυτοδιοίκηση και Φορείς να είμαστε σε συνεχή συνεργασία και να βάζουμε κάθε μέρα κι ένα λιθαράκι στην ανάπτυξη του τόπου μας και στην προστασία των πολύτιμων φυσικών πόρων του. Θέλω να ευχαριστήσω και προσωπικά όλους όσοι ενέκυψαν από την πρώτη στιγμή στην υλοποίηση αυτής της μελέτης, που θα είναι σταθμός για τη νέα εποχή της Λίμνης Βιστωνίδας και της Θράκης. Είναι η πρώτη φορά που υλοποιείται μια τέτοια παρέμβαση στην Ελλάδα και θα αποτελέσει οδηγό για όλη τη χώρα. Άλλωστε, η Βιστωνίδα είναι η τέταρτη μεγαλύτερη λίμνη της χώρας και είναι σπουδαίο ότι όλοι οι φορείς δείχνουν μεγάλη διάθεση συνεργασίας για να πετύχουμε τους κοινούς στόχους μας», επισήμανε ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης.