Έρευνα: Αυξάνονται οι επενδύσεις και οι χρηματοδοτικοί γύροι για startups στην Ελλάδα

Το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας φαίνεται να περνά σε μια νέα, πιο απαιτητική φάση. Δεν αντιμετωπίζεται, πλέον, ως μια «αναδυόμενη υπόσχεση», που βασίζεται στον δυναμισμό λίγων επιτυχημένων startups, αλλά ως ένα πιο ώριμο, διασυνδεδεμένο και θεσμικά υποστηριζόμενο περιβάλλον. Startups, επενδυτές, πανεπιστήμια, μεγάλες επιχειρήσεις και δημόσιοι φορείς αρχίζουν να λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία.

Το παραπάνω είναι το κεντρικό συμπέρασμα της έκθεσης FWD Greece: Innovation Pulse 2025-2026», η οποία δημοσιεύθηκε από το Found.ation σε συνεργασία με το 28DIGITAL (πρώην EIT Digital) και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ). Η έκθεση αφορά μία νέα ανανεωμένη έκδοση για την χαρτογράφηση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Για πρώτη φορά, η έκθεση ενοποιεί την ανάλυση του οικοσυστήματος των startups με το ευρύτερο πεδίο της καινοτομίας. Τα βασικά στοιχεία αφορούν επενδύσεις και χρηματοδοτικούς γύρους, καθώς και τη θέση της Ελλάδας στο διεθνές τοπίο. Πιο αναλυτικά, οι συνολικές επενδύσεις σε ελληνικές startups ανήλθαν στα 732,2 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά περίπου 35% σε σχέση με το 2024. Περίπου 95 χρηματοδοτικοί γύροι αφορούσαν περισσότερες από 90 εταιρείες, γεγονός που δείχνει όχι μόνο μεγάλες συμφωνίες, αλλά και ευρύτερη διασπορά κεφαλαίων.

Ενδεικτικό της μετάβασης σε φάση κλιμάκωσης είναι ότι, ενώ το 75% των deals αφορά pre-seed και seed γύρους (117,5 εκατ. ευρώ), το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής αξίας –614,1 εκατ. ευρώ– κατευθύνεται σε Series A και μεταγενέστερα στάδια. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αξιοποίηση πιο σύνθετων εργαλείων, όπως ο συνδυασμός equity και venture debt στον μεγαλύτερο γύρο της χρονιάς, ύψους περίπου 300 εκατ. ευρώ.

Ένα πυκνότερο και πιο επαγγελματικό επενδυτικό οικοσύστημα

Το επενδυτικό τοπίο στην Ελλάδα διευρύνεται αισθητά, καθώς 18 ενεργά venture capital funds, δέκα επιπλέον επενδυτικές πλατφόρμες και πάνω από 143 μοναδικοί επενδυτές συμμετείχαν σε γύρους χρηματοδότησης μέσα στο έτος.

Από τις startups στις scale-ups

Ίσως το πιο καθοριστικό στοιχείο της έκθεσης είναι η ανάδυση μιας κρίσιμης μάζας ελληνικών scale-ups. Εταιρείες που ιδρύθηκαν, δηλαδή, την προηγούμενη δεκαετία επεκτείνονται διεθνώς, προσελκύουν ξένα κεφάλαια, επαναπατρίζουν ταλέντο και προετοιμάζονται για εξαγορές ή εισαγωγή σε χρηματιστήρια. Το οικοσύστημα δείχνει να μεταβαίνει από τη φάση της δημιουργίας στη φάση της ωρίμανσης και της κλιμάκωσης.

Ανθρώπινο κεφάλαιο και επίμονες ανισορροπίες

Η έκθεση αναδεικνύει, ωστόσο, και τις δομικές προκλήσεις που παραμένουν. Η ελληνική διασπορά λειτουργεί ως σημαντική γέφυρα κεφαλαίων, γνώσης και διεθνών δικτύων, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό αναγνωρίζεται ως το ισχυρότερο πλεονέκτημα της χώρας. Την ίδια στιγμή, οι ανισότητες φύλου παραμένουν έντονες: Οι γυναίκες αποτελούν το 37,8% των εργαζομένων στον τεχνολογικό τομέα, αλλά μόλις το 20,8% των ιδρυτών startups και μόνο το 5% των partners σε επενδυτικά σχήματα.

Σε διεθνές επίπεδο, η Ελλάδα βελτιώνει τη θέση της, καταλαμβάνοντας την 47η θέση στο StartupBlink Global Startup Ecosystem Index και συγκαταλέγεται, πλέον, στις 20 κορυφαίες χώρες της ΕΕ ως προς την ανάπτυξη οικοσυστήματος startups. Παρά τη θετική εικόνα, το Innovation Pulse 2025-2026 υπογραμμίζει ότι το πραγματικό διακύβευμα δεν είναι πλέον η αύξηση των αριθμών, αλλά η οικοδόμηση ανθεκτικής, μακροπρόθεσμης αξίας.