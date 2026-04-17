Λυκουρέντζος σε Κόκκαλη: Έτοιμος ο ΕΛΓΑ για να αποζημιώσει τους κερασοπαραγωγούς στην Αγιά

Σε εκκρεμότητα παραμένουν οι αποζημιώσεις προς τους κερασοπαραγωγούς της Αγιάς για τις ζημιές που υπέστησαν την άνοιξη του 2025, καθώς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν έχει ακόμη δώσει την απαιτούμενη εξουσιοδότηση προς τον ΕΛΓΑ για να προχωρήσουν οι πληρωμές.

Το ζήτημα τέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική κ. Συμμαχία Βασίλης Κόκκαλης με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, με βασικό αντικείμενο τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται παρά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκτίμησης.

Σύμφωνα με τον κ. Κόκκαλη, υπάρχει άμεση ανάγκη πολιτικής παρέμβασης ώστε να ξεμπλοκάρει η διαδικασία, τονίζοντας πως έχει ήδη προγραμματίσει συνάντηση με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γιάννη Ανδριανό, προκειμένου να δοθεί η αναγκαία εξουσιοδότηση. Όπως υπογράμμισε, η περίπτωση της Αγιάς δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τα ίδια κριτήρια που εφαρμόζονται σε άλλες περιοχές της χώρας, καθώς υπάρχουν ήδη εξατομικευμένα πορίσματα που τεκμηριώνουν το μέγεθος της ζημιάς.

Από την πλευρά του, ο κ. Λυκουρέντζος ξεκαθάρισε ότι ο ΕΛΓΑ είναι απολύτως έτοιμος να καταβάλει τις αποζημιώσεις, καθώς το εκτιμητικό έργο έχει ολοκληρωθεί και έχουν εκδοθεί τα απαραίτητα πορίσματα για τους παραγωγούς. Ωστόσο, όπως σημείωσε, το μοναδικό εμπόδιο παραμένει τυπικό αλλά καθοριστικό. Πρόκειται για την έλλειψη εξουσιοδότησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία απαιτείται για να παρακαμφθεί ο περιορισμός που θέτει ο κανονισμός του Οργανισμού.

Η καθυστέρηση αυτή δημιουργεί έντονη ανησυχία στους παραγωγούς της περιοχής, οι οποίοι βλέπουν τις αποζημιώσεις να μετατίθενται χρονικά, παρά το γεγονός ότι όλες οι διαδικασίες σε επίπεδο ΕΛΓΑ έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί. Το βάρος πλέον μεταφέρεται αποκλειστικά στο Υπουργείο, από το οποίο αναμένεται η τελική απόφαση που θα καθορίσει αν και πότε θα προχωρήσουν οι πληρωμές.