ΕΛΓΟ – Λάρισα: Ημερίδα για τις εφαρμογές και τις τεχνολογίες ορθού ψεκασμού

Επιστημονικές εισηγήσεις, αλλά και πρακτικές επιδείξεις στον αγρό σχετικά με τη σωστή εφαρμογή των γεωργικών φαρμάκων, παρουσιάστηκαν στην επιστημονική ημερίδα και ημέρα αγρού με θέμα «Εφαρμογές και τεχνολογίες ορθού ψεκασμού φυτοπροστατευτικών προϊόντων», που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στη Λάρισα.

Στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσιάστηκαν σημαντικά θέματα που αφορούν την αποτελεσματική και ασφαλή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Όπως επισημάνθηκε, η ορθή εφαρμογή των γεωργικών φαρμάκων απαιτεί υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων. Η σωστή πρακτική είναι κρίσιμη τόσο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση μυκήτων, εντόμων και ζιζανίων όσο και για την προστασία του χειριστή-ψεκαστή. Παράλληλα, συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό των επιπτώσεων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο περιβάλλον.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο του χειριστή του ψεκαστικού εξοπλισμού. Ο ψεκαστής πρέπει να γνωρίζει πώς να προετοιμάζει σωστά τον ψεκαστήρα, πώς να πραγματοποιεί στοχευμένη εφαρμογή στον αγρό, αλλά και πώς να καθαρίζει τον εξοπλισμό μετά τον ψεκασμό.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν και άλλα πρακτικά ζητήματα, όπως η επιθεώρηση και η βαθμονόμηση των ψεκαστικών μηχανημάτων, η μείωση της διασποράς του ψεκαστικού νέφους, η σωστή διαχείριση των υπολειμμάτων ψεκασμού, η επιλογή κατάλληλων ακροφυσίων, αλλά και σύγχρονες τεχνολογίες «έξυπνου» ψεκασμού ζιζανίων, που επιτρέπουν στοχευμένες εφαρμογές και σημαντική μείωση της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Την εκδήλωση πλαισίωσαν ερευνητές του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ) και οι εταιρείες Pythagoras Spray, Tractor GPS και Agrotech S.A. Μποζατζίδης – Μητσιολίδης Α.Ε.

Παρούσα και η «Αβερώφειος» Σχολή

Την επιστημονική ημερίδα παρακολούθησαν και σπουδαστές της Αβερώφειου Σχολής στη Λάρισα, με τη Διεύθυνση να χαιρετίζει τη μαζική συμμετοχή σε τέτοιες δράσεις, οι οποίες αποτελούν σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης, καθώς φέρνουν τους σπουδαστές σε επαφή με τις σύγχρονες εξελίξεις της γεωργικής τεχνολογίας και ενισχύουν τη σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την πράξη.