Πίεση Β. Κόκκαλη για παράταση στις δανειακές συμβάσεις αγροτών και αποφυγή απώλειας πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατέθεσε ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, αναδεικνύοντας τον κίνδυνο απώλειας σημαντικών επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα λόγω της ασφυκτικής προθεσμίας για τη σύναψη δανείων στο πλαίσιο έργων του Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σύμφωνα με την κοινοβουλευτική παρέμβαση, η προθεσμία που έχει τεθεί για τις 29 Μαΐου κρίνεται ανεπαρκής από φορείς του αγροτικού χώρου, καθώς μεγάλος αριθμός παραγωγών δεν προλαβαίνει να ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες με τα τραπεζικά ιδρύματα, οι οποίες περιλαμβάνουν αιτήσεις, ελέγχους και εγκρίσεις δανείων. Το γεγονός αυτό δημιουργεί, όπως επισημαίνεται, ένα ασφυκτικό πλαίσιο που δυσχεραίνει την ένταξη των ενδιαφερόμενων στα σχετικά προγράμματα.

Ο κ. Κόκκαλης προειδοποιεί ότι οι επιπτώσεις είναι πολλαπλές, καθώς υπάρχει ορατός κίνδυνος καθυστερήσεων ή και ακύρωσης επενδύσεων που αφορούν τον εκσυγχρονισμό αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την ανανέωση εξοπλισμού και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Παράλληλα, αγρότες που δεν θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις διαδικασίες κινδυνεύουν να χάσουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης, με άμεσο αντίκτυπο στο εισόδημά τους.

Στην ερώτηση επισημαίνεται επίσης ότι η περιορισμένη χρονική προθεσμία εντείνει τα γραφειοκρατικά προβλήματα, οδηγεί σε συσσώρευση αιτήσεων και αυξάνει τον κίνδυνο λαθών, ενώ ταυτόχρονα αποσπά χρόνο από την παραγωγική δραστηριότητα. Όλα τα παραπάνω, σύμφωνα με τον βουλευτή, επηρεάζουν αρνητικά τόσο την παραγωγή όσο και τη συνολική ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον κίνδυνο μη απορρόφησης διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εξέλιξη που θα είχε ευρύτερες συνέπειες για την αναπτυξιακή πορεία της αγροτικής οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ο Λαρισαίος βουλευτής ζητά από τους αρμόδιους Υπουργούς να απαντήσουν αν προτίθενται να προχωρήσουν σε παράταση της προθεσμίας, ποια μέτρα θα ληφθούν για να αποφευχθεί η απώλεια πόρων, ποια είναι η εκτίμηση για τα έργα που κινδυνεύουν να μείνουν ανεκτέλεστα και αν σχεδιάζεται η δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης και επιτάχυνσης των διαδικασιών με τις τράπεζες, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων.