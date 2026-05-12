Μ. Χαρακόπουλος προς Μ. Σχοινά.: Άμεσα μέτρα για «ξερές βέργες» στις δενδροκαλλιέργειες

Να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση του ογκούμενου φαινομένου της ξηράνσεως των κλαδιών – «ξερές βέργες» – σε δενδροκαλλιέργειες, όπως βιομηχανικά και επιτραπέζια ροδάκινα και βερίκοκα, που απειλεί σοβαρά τις σοδειές, ζητά ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος με ερώτηση που κατέθεσε προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά.

Ο Θεσσαλός πολιτικός προέβη στην άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου μετά από συνάντηση που είχε στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Γιάννουλης και ενημέρωσή του από τον πρόεδρο Λευτέρη Ντάνο, τον αντιπρόεδρο Γιάννη Μακρή, τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας, Κωνσταντίνο Μπαράκο και αγρότες της περιοχής.

Στην ερώτησή του ο κ.Χαρακόπουλος επισημαίνει ότι «είναι ιδιαίτερη η ανησυχία των ροδακινοπαραγών του νομού Λάρισας για την εμφάνιση ενός πρωτόγνωρου σε ένταση και έκταση φαινομένου, το οποίο επιδρά αρνητικά στην παραγωγή τους και εγείρει φόβους για την βιωσιμότητα των καλλιεργειών τους. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν, τη φετινή χρονιά στις δενδροκαλλιέργειές τους εντοπίζουν ξηράνσεις των κλαδιών που φέρουν την παραγωγή σε ασυνήθιστα υψηλά ποσοστά, παρά τις ενδεδειγμένες καλλιεργητικές εργασίες στις οποίες έχουν προβεί, όπως κάθε χρόνο. Ήδη, η μείωση της σοδειάς είναι αισθητή, ενώ δεν κρύβουν και την αγωνία τους για την τύχη των δένδρων τους αφού το φαινόμενο δεν φαίνεται να είναι στατικό, άλλα προοδευτικά επεκτείνεται. Το πρόβλημα είναι εμφανέστερο στα βιομηχανικά ροδάκινα, όμως, όπως εξηγούν οι παραγωγοί υπάρχουν περιπτώσεις όπου εμφανίζονται παρόμοια συμπτώματα σε επιτραπέζια ροδάκινα και σε βερίκοκα.

Το ζητούμενο για τους ροδακινοπαραγωγούς του νομού, είναι να υπάρξουν συντονισμένες ενέργειες έγκαιρα, πριν το φαινόμενο γίνει μη αναστρέψιμο. Ήδη, κάποια βήματα για τη διάγνωση του προβλήματος έχουν ξεκινήσει, αλλά σε κάθε περίπτωση ζητούν από την πολιτεία να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος, να προχωρήσουν άμεσα οι επίσημες διαπιστώσεις για το πρόβλημα, να αναζητηθούν τρόποι αποζημίωσης και να δρομολογηθούν ενέργειες για την προστασία των δένδρων τους, του φυτικού τους δηλαδή κεφαλαίου.

Οι εν λόγω παραγωγοί τονίζουν ότι το πρόβλημα με τις ξερές βέργες, όπως χαρακτηριστικά το ονομάζουν, επιβαρύνει την ήδη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν τα τελευταία χρόνια με τις χαμηλές τιμές στο βιομηχανικό ροδάκινο και εντείνει την οικονομική τους στενότητα, καθώς τα έξοδα για την διατήρηση της υπάρχουσας παραγωγής και την συνεχόμενη προστασία του φυτικού κεφαλαίου δεν σταματούν, ακόμη και μετά τη συγκομιδή”.

Καταλήγοντας ο ΓΓ της ΚΟ της ΝΔ ζητά να πληροφορηθεί από τον αρμόδιο υπουργό:

“1. Αν θα προβεί σε άμεσες ενέργειες για την αναζήτηση των αιτιών, της έκτασης του προβλήματος και την επίσημη ενημέρωση των παραγωγών.

2. Ποιες άλλες διαδικασίες θα δρομολογηθούν, προκειμένου αφενός να αντιμετωπιστεί ολοκληρωμένα και έγκαιρα το πρόβλημα και αφετέρου για να αποφευχθεί η οικονομική κατάρρευση των παραγωγών βιομηχανικού ροδάκινου”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ