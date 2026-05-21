Μ. Βρετανία: Στροφή Στάρμερ στην ακρίβεια με φόντο αντιδράσεις για τις τιμές τροφίμων

Με αιχμή το κόστος ζωής, η κυβέρνηση Στάρμερ ανακοινώνει πάγωμα της αύξησης στον φόρο καυσίμων, δωρεάν μετακινήσεις με λεωφορεία για παιδιά κάτω των 15 ετών τον Αύγουστο και εξετάζει μειώσεις δασμών σε βασικά τρόφιμα, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου με το Ιράν στην Βρετανία.

Την ίδια ώρα, η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς φαίνεται να απομακρύνεται από την ιδέα επιβολής πλαφόν στις τιμές βασικών αγαθών, μετά τις έντονες αντιδράσεις των σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων. Οι Financial Times αναφέρουν ότι οι μεγάλες αλυσίδες προειδοποίησαν για στρεβλώσεις στην αγορά και πιθανές ελλείψεις προϊόντων, ενώ το υπουργείο Οικονομικών επιμένει πως δεν υπήρξε ποτέ σχέδιο επίσημης ανακοίνωσης για έλεγχο τιμών.

Οι Times και Daily Telegraph προβάλλουν την προειδοποίηση του διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας Άντριου Μπέιλι, ο οποίος δήλωσε ότι τέτοιες παρεμβάσεις «δεν είναι βιώσιμες μακροπρόθεσμα».

Η εφημερίδα Daily Mirror, με τίτλο «Labour’s Happy Shoppers», υποστηρίζει ότι οι κινήσεις της κυβέρνησης θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε φθηνότερα βασικά προϊόντα όπως κονσέρβες φασολιών, πατατάκια και μαργαρίνη. Στις εφημερίδες Mirror αλλά και στους Times, ο Κιρ Στάρμερ γράφει ότι η κυβέρνηση «γκρεμίζει το κατεστημένο» για να στηρίξει τους εργαζόμενους.

Πηγή: ertnews.gr