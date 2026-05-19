Πριν το καλοκαίρι το πρώτο πακέτο στήριξης της Κομισιόν για τα λιπάσματα

Σήμερα, Τρίτη, 19 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε επίσημα το νέο Σχέδιο Δράσης για τα λιπάσματα, μια πρωτοβουλία που στοχεύει στη στήριξη των Ευρωπαίων αγροτών απέναντι στο αυξημένο κόστος παραγωγής και στις σοβαρές αναταράξεις της αγοράς λιπασμάτων. Το σχέδιο έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο για την ευρωπαϊκή γεωργία, καθώς οι υψηλές τιμές ενέργειας, οι γεωπολιτικές κρίσεις και οι διαταραχές στον εφοδιασμό έχουν αυξήσει σημαντικά το κόστος των εισροών και πιέζουν τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι η διαθεσιμότητα και η προσιτή τιμή των λιπασμάτων αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της αγροτικής παραγωγής και της επισιτιστικής ασφάλειας στην Ευρώπη. Για τον λόγο αυτό, το νέο σχέδιο συνδυάζει άμεσα μέτρα οικονομικής στήριξης με μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής λιπασμάτων και τη μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το πρώτο χρηματοδοτικό πακέτο στήριξης θα παρουσιαστεί πριν από το καλοκαίρι, ώστε να προσφέρει άμεση ρευστότητα στους αγρότες ενόψει της επόμενης παραγωγικής περιόδου.

Άμεση οικονομική ενίσχυση στους αγρότες

Κεντρικός άξονας του Σχεδίου Δράσης είναι η στήριξη των παραγωγών που πλήττονται από το υψηλό κόστος των λιπασμάτων. Η Επιτροπή προχωρά στην κινητοποίηση πόρων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την ενίσχυση του αγροτικού αποθεματικού, με στόχο να δοθεί άμεση οικονομική ανάσα στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Παράλληλα, προωθείται ειδικό νομοθετικό πακέτο που θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη να αξιοποιούν πιο ευέλικτα τα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ.

Μεταξύ των βασικών μέτρων περιλαμβάνονται:

νέοι μηχανισμοί στήριξης της ταμειακής ρευστότητας,

μεγαλύτερη ευελιξία στις προκαταβολές ενισχύσεων,

κίνητρα για πιο αποδοτική χρήση λιπασμάτων,

ενίσχυση της μετάβασης σε οργανικά και βιολογικής βάσης λιπάσματα,

επενδύσεις για την ανθεκτικότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Έμφαση στη μείωση του κόστους παραγωγής

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη βελτίωση της διαχείρισης των θρεπτικών στοιχείων και στην προώθηση γεωργικών πρακτικών που περιορίζουν το κόστος εισροών χωρίς να μειώνουν την παραγωγικότητα. Η Επιτροπή σχεδιάζει να ενισχύσει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους αγρότες μέσω της ΚΑΠ, με στόχο την ταχύτερη υιοθέτηση νέων τεχνικών λίπανσης και εξοικονόμησης πόρων.

Παράλληλα, προωθούνται μέτρα για τη διευκόλυνση της χρήσης οργανικών υλικών και άλλων προϊόντων θρέψης όπως οι βιοδιεγέρτες. Ενώ, θα εξεταστούν αλλαγές και διευκρινίσεις στην εφαρμογή της Οδηγίας για τα Νιτρικά, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις πραγματικές συνθήκες της γεωργικής παραγωγής.

Ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής λιπασμάτων

Το Σχέδιο Δράσης στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας λιπασμάτων και στη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από εισαγωγές τρίτων χωρών. Η Κομισιόν επιδιώκει να αποτρέψει την αποβιομηχάνιση του κλάδου και να ενισχύσει την παραγωγή λιπασμάτων εντός Ευρώπης, δίνοντας έμφαση σε πιο βιώσιμες και χαμηλών εκπομπών λύσεις.

Σημαντικό μέρος της στρατηγικής αποτελεί η προώθηση της κυκλικής οικονομίας μέσω αξιοποίησης εναλλακτικών πρώτων υλών, όπως οργανικά και βιολογικής βάσης λιπάσματα, ανακύκλωση θρεπτικών στοιχείων από λύματα και χρήση βιομάζας, φυκιών και μικροβιακών προϊόντων.

Παράλληλα, εξετάζονται κίνητρα για επενδύσεις σε βιοαέριο, βιομεθάνιο και τεχνολογίες ανάκτησης αζώτου και φωσφόρου, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού και αυτάρκους ευρωπαϊκού συστήματος παραγωγής λιπασμάτων.

Μείωση γραφειοκρατίας και παρακολούθηση της αγοράς

Η Επιτροπή προαναγγέλλει επίσης μείωση της γραφειοκρατίας και απλούστευση των κανονισμών που δυσκολεύουν τη διάθεση νέων λιπασματικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά. Στόχος είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση των αγροτών σε πιο οικονομικές και βιώσιμες επιλογές.

Ταυτόχρονα, η ΕΕ θα ενισχύσει την παρακολούθηση της αγοράς λιπασμάτων και τη διαφάνεια στις τιμές, ενώ θα εξετάσει ακόμη και τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων για την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων και ακραίων διακυμάνσεων της αγοράς.

Ιδιαίτερη σημασία, μάλιστα, αποκτά και η αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο οι επιβαρύνσεις από το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (ETS) και τον Μηχανισμό Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM) επηρεάζουν το τελικό κόστος που πληρώνουν οι αγρότες για τα λιπάσματα και, κατ’ επέκταση, τις τιμές των τροφίμων.

Τελικός στόχος η επισιτιστική ασφάλεια της Ευρώπης

Το νέο Σχέδιο Δράσης για τα Λιπάσματα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις της ΕΕ στον αγροτικό τομέα τα τελευταία χρόνια. Με επίκεντρο τη στήριξη του παραγωγού, τη διασφάλιση της επάρκειας και τη μείωση του κόστους παραγωγής, η Κομισιόν επιχειρεί να θωρακίσει τόσο την αγροτική παραγωγή όσο και την επισιτιστική ασφάλεια της Ευρώπης σε ένα ιδιαίτερα ασταθές διεθνές περιβάλλον.