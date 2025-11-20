Μανωλάκου: Ψαλίδι κονδυλίων στους αλιείς

Ψαλίδι – φωτιά των κονδυλίων για τη χώρα μας κοντά στο 67% στη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ). Πρόκειται για μία δυσμενέστατη εξέλιξη για τους Έλληνες ψαράδες.

Λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και της αύξησης των κονδυλίων για την πολεμική οικονομία μειώνονται περίπου 25% στη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) τα κονδύλια μετά το 2027, για τους Έλληνες παραγωγούς.

Τα παραπάνω ανέφερε η βουλευτής του ΚΚΕ, Β’ Πειραιά και Νήσων, Διαμάντω Μανωλάκου, στην εκπομπή της Άννας Στεργίου «Η Βουλή των Κυκλάδων», στο parosvoice.com

Το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο στη Κοινότητα δεν έχει ψηφιστεί ακόμη αλλά είναι σε στάδιο συζήτησης. Όμως, η κ. Μανωλάκου σημείωσε πως κατά την επίσκεψή της στις Βρυξέλλες, ως μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, την περασμένη εβδομάδα, σε συνάντηση που είχαν με τον αρμόδιο Επίτροπο, πληροφορήθηκαν πως το ψαλίδι θα είναι κοντά στο 67% από το Ταμείο Αλιείας.

Το γεγονός αυτό, όπως εξήγησε, «θα έχει δυσμενέστατες συνέπειες στην παράκτια αλιεία» ενώ αναμένεται να χτυπηθεί ο Έλληνας ψαράς, ακόμη περισσότερο υπέρ των μεγάλων ιχθυοκαλλιεργητών.

Πηγή: parosvoice.com