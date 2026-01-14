ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινάκης για βανδαλισμούς τρακτέρ: “Καλούμε τα κόμματα να καταδικάσουν αυτές τις επικίνδυνες ενέργειες»

14/01/2026
Mε αφορμή τους βανδαλισμούς  σε τρακτέρ αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας που συμμετείχαν στη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός  Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Βανδαλισμοί και τραμπουκισμοί, όπως αυτοί που είδαμε σήμερα στα μπλόκα των αγροτών, είναι ντροπή να συμβαίνουν σε βάρος ορισμένων επαγγελματιών, απλώς και μόνο επειδή συμμετείχαν σε μια εποικοδομητική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για την επίλυση ζητημάτων του κλάδου τους. Καλούμε όλα τα κόμματα να καταδικάσουν αυτές τις επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες».

Βανδάλισαν τα τρακτέρ δύο αγροτών που ήταν στη συνάντηση με Μητσοτάκη (βίντεο)

Βανδαλίστηκαν δύο από τα τέσσερα τρακτέρ αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας που συμμετείχαν στη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Συγκεκριμένα, έχουν βγάλει τον αέρα από τα λάστιχα, ενώ πάνω και στα δυο είναι γραμμένη με κόκκινο και μπλε σπρέι η λέξη «προδότη». Μέχρι στιγμής άγνωστο παραμένει ποιοι το έκαναν, όμως σίγουρο είναι ότι και τα δυο […]

