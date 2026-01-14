Μαρινάκης για βανδαλισμούς τρακτέρ: “Καλούμε τα κόμματα να καταδικάσουν αυτές τις επικίνδυνες ενέργειες»

Mε αφορμή τους βανδαλισμούς σε τρακτέρ αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας που συμμετείχαν στη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Βανδαλισμοί και τραμπουκισμοί, όπως αυτοί που είδαμε σήμερα στα μπλόκα των αγροτών, είναι ντροπή να συμβαίνουν σε βάρος ορισμένων επαγγελματιών, απλώς και μόνο επειδή συμμετείχαν σε μια εποικοδομητική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για την επίλυση ζητημάτων του κλάδου τους. Καλούμε όλα τα κόμματα να καταδικάσουν αυτές τις επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες».