Συλλαλητήριο αγροτών στην Αγιά Λάρισας – Ζητούν ενισχύσεις

Έτοιμοι για δυναμικές κινητοποιήσεις εμφανίζονται οι αγρότες, οι οποίοι ζητούν καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεις για το χαμένο ζωϊκό κεφάλαιο ενώ θα αποφασίσουν τις τελικές τους κινήσεις στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας, στις 23 Νοεμβρίου. Αυτήν την ώρα, οι αγρότες στην Αγιά πραγματοποιούν συλλαλητήριο.

Με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, πολλοί αγρότες από την περιοχή συγκεντρώθηκαν για να διατρανώσουν την απαίτησή τους για μέτρα «για την επιβίωση» τους όπως λένε. Ζητούν αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και έγκαιρες αποζημιώσεις, ειδικά για τα κεράσια που καταστράφηκαν από τον παγετό τον περασμένο Απρίλιο. Όπως καταγγέλουν, παρότι έχουν ολοκληρωθεί οι εκτιμήσεις και έχουν πληρώσει το σχετικό τέλος, οι αποζημιώσεις δεν έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς τους. Επίσης, δεν έχουν πιστωθεί αποζημιώσεις από το «Μέτρο 23», ενώ ζητούν να ξεμπλοκάρουν οι επιδοτήσεις που καθυστερούν λόγω της έρευνας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Χθες, στην σύσκεψη που συγκάλεσε στον Παλαμά η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας, οι αγρότες αποφάσισαν να βγουν με τα τρακτέρ στις πλατείες των χωριών στον Νομό Καρδίτσας την ερχόμενη Πέμπτη στις 20 Νοεμβρίου.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι δήλωσαν αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, καθώς η κατάσταση είναι τραγική, όπως υποστηρίζουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ