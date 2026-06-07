Καλή χρονιά για τα εσπεριδοειδή στη Λακωνία

Ικανοποιημένοι είναι οι παραγωγοί εσπεριδοειδών στην Λακωνία από την εξέλιξη της ποικιλίας Βαλέντσια, αλλά και από την πορεία που ακολούθησαν οι άλλες ποικιλίες πορτοκαλιών.

Αν και υπήρξαν απώλειες μέχρι το τελικό στάδιο της συγκομιδής, η χρονιά δεν είχε τελικά τα χαρακτηριστικά της αποτυχίας. Ο παραγωγός και φυτωριούχος, Χρήστος Αναγνωστάκος, προχωρώντας σε μία αποτίμηση της χρονιάς δήλωσε στην «ΥΧ» ότι: «Αν ξεκινήσουμε από τις Ναβαλίνες, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ήταν μειωμένη η παραγωγή κατά 50%, ενώ οι τιμές κινήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα, στα 0,40 έως 0,45 ευρώ το κιλό. Αντίθετα με τις Ναβαλίνες, τα Μέρλιν κινήθηκαν σε μειωμένα επίπεδα τιμών, αφού πουλήθηκαν με 0,30 ευρώ το κιλό. Υπενθυμίζω ότι τα Μέρλιν είναι η δεύτερη σε προτιμήσεις καλλιέργεια στη Λακωνία, ενώ τρίτη σε έκταση είναι οι Ναβαλίνες, με τα Βαλέντσια να είναι η κυρίαρχη ποικιλία».

Στη συνέχεια, ο κ. Αναγνωστάκος πρόσθεσε: «Σε ό,τι αφορά τα πορτοκάλια της ποικιλίας Lane Late, οι τιμές παραγωγού κινήθηκαν από 0,50 έως 0,60 ευρώ το κιλό. Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί η συγκομιδή της Ναβαλίνας, του Μέρλιν και του Lane Late. Έχουν μείνει τα Βαλέντσια. Οι τιμές στα Βαλέντσια ξεκίνησαν από 0,25 και τώρα έχουν σταθεροποιηθεί στα 0,35 ευρώ/κιλό, αλλά είναι χαμηλή έως μέτρια η ζήτηση. Πολλοί αποδίδουν το μειωμένο ενδιαφέρον στις εισαγωγές αιγυπτιακών πορτοκαλιών. Η παραγωγή ήταν μειωμένη κατά 50% και μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τη χρονιά ως μέτρια». Τέλος, ο κ. Αναγνωστάκος είπε ότι γενικότερα υπάρχει μεγάλη ζήτηση στα φυτώρια για καλλιέργεια πορτοκαλιών.

Για το ίδιο θέμα ο παραγωγός, Στέλιος Σαρής, δήλωσε στην «ΥΧ»: «Μέχρι τώρα όλα πάνε καλά. Αν συνυπολογίσουμε ότι, από τη μία μεριά έχουμε την είσοδο όλων των φρούτων εποχής και από την άλλη την είσοδο των αιγυπτιακών πορτοκαλιών, τότε μπορούμε να πούμε ότι όλα προχωράνε καλά». Κλείνοντας και αναφερόμενος στην προοπτική καλλιέργειας των εσπεριδοειδών ο κ. Σαρρής εξηγεί ότι: «Υπάρχει μεγάλη φροντίδα στα κτήματα και πέφτει πολύ χρήμα στα δένδρα».

Ρεκόρ στις τιμές του λεμονιού στην Κορινθία

Στα ύψη ανέβηκαν οι τιμές του λεμονιού στην Κορινθία μετά από πάρα πολλά χρόνια και, όπως αναφέρει ο γεωπόνος και παραγωγός, Κώστας Πάπας, ίσως είναι οι καλύτερες τιμές όλων των εποχών.

Οι ποικιλίες Μαγληνό, Ιντερτονάτο και Καρυστινό φλέρταραν με το 1 ευρώ το κιλό και σε κάποιες περιπτώσεις το «αγκάλιασαν», ικανοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τους παραγωγούς. Όπως μας εξηγεί ο Κώστας Πάπας: «Ήταν η καλύτερη χρονιά όλων των εποχών, αφού στην περιοχή μας η τιμή δεν έπεσε κάτω από 0,80 ευρώ/κιλό. Η έλλειψη εισαγόμενου λεμονιού από παραδοσιακές χώρες-εισαγωγείς, όπως η Τουρκία και η Ισπανία, περιόρισε τις εισαγωγές στην ελληνική αγορά, στρέφοντας τη ζήτηση αποκλειστικά στην εγχώρια παραγωγή. Μία παραγωγή, όμως, που ήταν μειωμένη κατά 30-40%».

Σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των τιμών, ανέφερε ότι η ποικιλία Ιντερτονάτο είχε τιμή από 0,90 έως 0,95 ευρώ το κιλό, ενώ το Μαγληνό, που είναι και η βασική ποικιλία, είχε τιμή από 0,85 έως 0,95 ευρώ το κιλό. Τέλος, το Καρυστινό μαζί με άλλες όψιμες ποικιλίες ξεκίνησε από τα 0,80 ευρώ και η τιμή του έφτασε στο 1 ευρώ τώρα που τελειώνει η συγκομιδή του. Μάλιστα, κινείται σταθερά σε υψηλά επίπεδα, επωφελούμενο από την απουσία ανταγωνισμού από εισαγωγές (κυρίως από την Τουρκία). Οι υπόλοιπες ποικιλίες έχουν συγκομισθεί.