Με απόφαση Κομισιόν ξεκινά… προσωρινά η Εμπορική Συμφωνία της ΕΕ με τα κράτη της Mercosur

Σε προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας με τις χώρες της Mercosur προχώρησε η Κομισιόν την περασμένη Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου, όπως ανακοίνωσε η προέδρός της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά την επικύρωσή της από τα δύο πρώτα κράτη του νοτιοαμερικανικού μπλοκ, της Ουρουγουάης και της Αργεντινής η οποία άνοιξε, ουσιαστικά, και τοn δρόμο της προσωρινής εφαρμογής, όπως προβλέπεται. Ωστόσο, η πλήρης εφαρμογή της εκκρεμεί ως την τελική επικύρωσή της από το Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό, όμως, δεν θα έρθει πριν την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ, στο οποίο παρέπεμψαν τη Συμφωνία τον περασμένο μήνα οι ευρωβουλευτές, ζητώντας να εξετάσει κατά πόσο αυτή είναι σύννομη με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

«Η Συμφωνία δημιουργεί μια αγορά 720 εκατομμυρίων ανθρώπων. Ανοίγει αμέτρητες ευκαιρίες. Μειώνει δισεκατομμύρια σε δασμούς. Επιτρέπει στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μας να έχουν πρόσβαση σε αγορές και κλίμακα που πριν μόνο ονειρεύονταν. Δίνει, επίσης, στην Ευρώπη ένα στρατηγικό πλεονέκτημα της πρώτης κίνησης σε έναν κόσμο έντονης ανταγωνιστικότητας και σύντομων χρονικών οριζόντων» επισημαίνει, στην ανακοίνωσή της, η πρόεδρος της Κομισιόν.

Αγνόηση θεμελιωδών ανησυχιών καταγγέλλουν οι Copa-Cogeca

Όπως ήταν φυσικό η ενέργεια αυτή προκάλεσε αντιδράσεις τόσο σε επίπεδο κρατών που αντιτίθενται σε αυτή, όπως η Γαλλία, όσο και σε επίπεδο αγροτικού κόσμου. Οι αγροτικές οργανώσεις Copa-Cogeca, με δήλωσή τους χαρακτήρισαν την προσωρινή εφαρμογή ως ένα ακόμη πλήγμα για την ευρωπαϊκή γεωργία.

«Μπορεί να θεωρηθεί από τον αγροτικό τομέα μόνο ως αγνόηση των θεμελιωδών ανησυχιών που έχουμε εκφράσει για χρόνια» σχολιάζουν, μεταξύ άλλων, επαναλαμβάνοντας τις ανησυχίες που αφορούν όχι μόνο στην αύξηση των εισαγωγών (ειδικότερα τις πιέσεις σε ευαίσθητους τομείς όπως το βόειο κρέας, τα πουλερικά και η ζάχαρη) αλλά και τις επίμονες ασυμμετρίες σε πρότυπα παραγωγής, περιβαλλοντικές απαιτήσεις, κανόνες ευζωίας των ζώων, χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και πρότυπα εργασίας. Γι’ αυτά «η ΕΕ δεν έχει εξασφαλίσει εγγυήσεις, που να καθησυχάζουν πραγματικά παραγωγούς και καταναλωτές», υπογραμμίζουν, μιλώντας για εντονότερες ανησυχίες, που προκύπτουν και με βάση πρόσφατη έκθεση ελέγχου της DG SANTE για το βόειο κρέας και τη συνεχή χρήση ορμονών.